Labdarúgás

27 perce

Ami a Honvéd II. ellen történt, arra még nem volt példa a HFC idei szezonjában

Címkék#HFC#Honvéd#labdarúgás

Sikerült javítaniuk. A két elveszített mérkőzést követően kisebb változtatásokat eszközölt a Hódmezővásárhelyi FC, de a Budapest Honvéd II. ellen ezúttal érintetlen maradt a kapuja, és végül a sok helyzet közül egyet ki tudott használni, így szezonbeli negyedik hazai sikerét aratta.

Vajgely Pál

Két elveszített rangadót követően az élvonalbeli rutinnal felvértezett Honvéd II. várt a Hódmezővásárhelyi FC-re, a vendégek kezdőcsapatában ott volt az az Ihrig-Farkas Sebestyén is, akit a nyáron a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával is összeboronáltak. A kék-sárgák az elejétől kezdve irányították a meccset, a Hajnal elleni megmozdulást követően a büntető sem lett volna meglepetés. Az ezúttal stabilabb játékra törekvő HFC előtt adódott több lehetőség, de jól védett a fővárosiak kapusa, míg Czinanónak egy nagyjából 13 méterről érkező fejesnél kellett csupán hárítania.

A Hódmezővásárhelyi FC ebben az évadban először játszott le egy meccset kapott gól nélkül.
A Hódmezővásárhelyi FC ebben az évadban először játszott le egy meccset kapott gól nélkül.  Fotó: HFC

A szünet után is maradt a vásárhelyi mezőnyfölény, olykor egy-egy nagyobb helyzettel, de az utolsó megoldásokba rendre hiba csúszott. Húsz perccel a rendes játékidő vége előtt azonban egy szögletvariáció már meghozta az áttörést, Marsa sarokrúgását követően Sipos Gábor fejese már utat talált a kispestiek kapujába. Ezt követően is voltak helyzetei a HFC-nek, Tóth Péter vezethette a labdát a kapusra, ám óriási ziccerben végül a kapu fölé lőtt, majd nem sokkal később Gréczi előtt is nagy lehetőség adódott, de az utolsó pillanatban blokkolták a lövését. A HFC-nek nem kellett izgulnia a győzelemért, végig stabil lábakon állt, és két vereség után sikerült javítania, ráadásul ebben a szezonban először hozott le kapott gól nélkül egy meccset. 

Szűcs Róbert: – Fontos győzelmet arattunk egy jól felkészített Honvéd ellen. Végig koncentráltunk, és kézben tartottuk a mérkőzést. 

Hódmezővásárhelyi FC–Budapest Honvéd II. 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 11. forduló. Hódmezővásárhely, 350 néző. Vezette: Hajdú Dávid (Zahorecz, dr. Juhász).
HFC: Czinanó – Gréczi, Zana, Török, Sipos, Hajnal (Kovács K., 82.), Tóth P. (Hegedűs, 90.), Guth, Di Mundo (Herczeg, 92.), Zámbori, Marsa. Edző: Szűcs Róbert.
Honvéd II.: Papp L. – Szabó Á., Balázs, Botos (Simon B. 71.), Csilus, Ihrig-Farkas (Hetyei, a szünetben), Petrók (Szabó T., a szünetben), Kovács E. (Kecskés, 61.), Földi (Szelényi, 76.), Paksai, Sebe. Edző: Kovács Gábor.
Gólszerző: Sipos (70.).

