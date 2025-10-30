október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

2 órája

Leendő csapatánál tehetett látogatást a Pick Szeged kulcsembere – videóval

Címkék#Barca#Janus Smárason#Barcelona#férfi kézilabda#pick szeged

A versenyszezon kellős közepén már a következő idény kereteit rakják össze a csapatok férfi kézilabdában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az OTP Bank-Pick Szeged ma bejelentette, hogy leigazolta Lukas Sandellt, míg a HBC Nantes azt közölte, hogy szerződtette Szegedről Imanol Garciandiát. Akárcsak az említett két jobbátlövő, az izlandi válogatott irányító, Janus Smárason is klubot válthat 2026 nyarán, a 30 éves játékost családjával együtt Barcelonában videózták le a szerdán.

Becsei Dávid

Kiemelt jelentőségű átigazolásra készül a Barca férfi kézilabdacsapata a Diario Sport információi szerint. Szeptember derekán jelentek meg arról hírek a spanyol sportmédiában, hogy Janus Smárason Barcelonába igazolása hamarosan létrejöhet, semmi sem állhat a megegyezés útjába

Janus Smárason, a Pick Szeged izlandi irányítója a labdával.
Az OTP Bank-Pick Szeged izlandi válogatott irányítója, Janus Smárason a szezon végén búcsút inthet a csapatnak és Barcelonába igazolhat a hírek szerint.
Fotó: Karnok Csaba

Szerdán újabb szintet léphetett a Pick Szeged klasszisának klubváltása, ugyanis a Diario Sport szerint a kézilabdázó szerdán ellátogatott a Barcelona irodai központjába, a Ciutat Esportiva Joan Gamperbe. Janus Smárason itt véglegesíthette Barcelonába igazolásának a részleteit. A játékosról egy videót is közölt a spanyol újság, amelyen családjával látható.

Janus Smárason jelenleg rehabilitál

Smárason jelenleg súlyos térdsérülés után rehabilitál, miután Tatabányán elcsúszott a nedves padlón és elszakadt a térdszalagja. Valószínűleg a tavaszi szezonban még számíthat rá Michael Apelgren.

Smárason leigazolására azért van szüksége a Barcának, mert szlovén irányítója, Domen Makuc a THW Kielhez írt alá a 2026–2027-es szezontól.

Íme a videó:

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu