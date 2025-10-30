43 perce
Leendő csapatánál tehetett látogatást a Pick Szeged kulcsembere – videóval
A versenyszezon kellős közepén már a következő idény kereteit rakják össze a csapatok férfi kézilabdában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az OTP Bank-Pick Szeged ma bejelentette, hogy leigazolta Lukas Sandellt, míg a HBC Nantes azt közölte, hogy szerződtette Szegedről Imanol Garciandiát. Akárcsak az említett két jobbátlövő, az izlandi válogatott irányító, Janus Smárason is klubot válthat 2026 nyarán, a 30 éves játékost családjával együtt Barcelonában videózták le a szerdán.
Kiemelt jelentőségű átigazolásra készül a Barca férfi kézilabdacsapata a Diario Sport információi szerint. Szeptember derekán jelentek meg arról hírek a spanyol sportmédiában, hogy Janus Smárason Barcelonába igazolása hamarosan létrejöhet, semmi sem állhat a megegyezés útjába.
Szerdán újabb szintet léphetett a Pick Szeged klasszisának klubváltása, ugyanis a Diario Sport szerint a kézilabdázó szerdán ellátogatott a Barcelona irodai központjába, a Ciutat Esportiva Joan Gamperbe. Janus Smárason itt véglegesíthette Barcelonába igazolásának a részleteit. A játékosról egy videót is közölt a spanyol újság, amelyen családjával látható.
Janus Smárason jelenleg rehabilitál
Smárason jelenleg súlyos térdsérülés után rehabilitál, miután Tatabányán elcsúszott a nedves padlón és elszakadt a térdszalagja. Valószínűleg a tavaszi szezonban még számíthat rá Michael Apelgren.
Smárason leigazolására azért van szüksége a Barcának, mert szlovén irányítója, Domen Makuc a THW Kielhez írt alá a 2026–2027-es szezontól.
Íme a videó:
