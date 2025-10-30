Leendő csapatánál tehetett látogatást a Pick Szeged kulcsembere – videóval

Kiemelt jelentőségű átigazolásra készül a Barca férfi kézilabdacsapata a Diario Sport információi szerint. Szeptember derekán jelentek meg arról hírek a spanyol sportmédiában, hogy Janus Smárason Barcelonába igazolása hamarosan létrejöhet, semmi sem állhat a megegyezés útjába.

Az OTP Bank-Pick Szeged izlandi válogatott irányítója, Janus Smárason a szezon végén búcsút inthet a csapatnak és Barcelonába igazolhat a hírek szerint.

Fotó: Karnok Csaba

Szerdán újabb szintet léphetett a Pick Szeged klasszisának klubváltása, ugyanis a Diario Sport szerint a kézilabdázó szerdán ellátogatott a Barcelona irodai központjába, a Ciutat Esportiva Joan Gamperbe. Janus Smárason itt véglegesíthette Barcelonába igazolásának a részleteit. A játékosról egy videót is közölt a spanyol újság, amelyen családjával látható.

Janus Smárason jelenleg rehabilitál

Smárason jelenleg súlyos térdsérülés után rehabilitál, miután Tatabányán elcsúszott a nedves padlón és elszakadt a térdszalagja. Valószínűleg a tavaszi szezonban még számíthat rá Michael Apelgren.

Smárason leigazolására azért van szüksége a Barcának, mert szlovén irányítója, Domen Makuc a THW Kielhez írt alá a 2026–2027-es szezontól.

Íme a videó:

🤾‍♂️ ¡En la CE no solo hay fútbol!



En balonmano, Janus Smarason ha visitado este mediodía las oficinas e instalaciones del Barça para ultimar los detalles de su incorporación.



El jugador islandés ha acudido junto a su entorno más cercano y familia.@sport. pic.twitter.com/jVLtpLx7Wq — Carlos Monfort (@monfortcarlos) October 29, 2025