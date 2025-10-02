október 2., csütörtök

Férfi kézilabda

2 órája

Vége a találgatásoknak, Smárason elárulta, mennyi kihagyás vár rá

A Tatabánya elleni négygólos vereség vezéráldozattal is járt. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának klasszis irányítója, Janus Smárason a mérkőzés 54. percében súlyosnak látszó térdsérülést szenvedett, miután megcsúszott a nedves padlón. Az elmúlt napokban több, egymásnak ellentmondó információ jelent meg a médiában a 30 éves játékos állapotáról. A találgatásoknak viszont vége, Smárason mesélte el, hogy mennyi kihagyás vár rá.

Becsei Dávid

Lélegzetüket visszafojtva várták az elmúlt napokban az információ morzsákat az OTP Bank-Pick Szeged szurkolói Janus Smárason súlyosnak tűnő térdsérüléséről. A 30 éves irányító a csapat egyik legfontosabb játékosává vált az elmúlt időszakban, így óriási érvágás a Bajnokok Ligájában a GOG-t és a PSG-t is legyőző kékeknek a kiválása.

Janus Smárason 2025-ben már nem léphet pályára.
Janus Smárason (a ladbdával) bal térdében az egyik szalag elszakadt, a keresztszalag viszont szerencsére ép maradt.
Fotó: Karnok Csaba

A sérülés súlyosságát bizonytalanság övezte az elmúlt napokban. Első pillantásra borzalmasnak tűnt, de összességében mégis úgy tűnik, talán a feltételezettnél kevesebb időt kell kihagynia az izlandi klasszisnak.

Janus Smárason a Handkastidnak és a RÚV-nak is megerősítette, hogy várhatóan 10–12 hétig nem játszhat, vagyis feltételezhető, hogy 2025-ben már nem láthatjuk a pályán. A bal térdében lévő szalag elszakadt, viszont jó hír, hogy a keresztszalag ép maradt. Mint mondta, mindent megtesz azért, hogy a 2026 januári Európa-bajnokságon már ott lehessen az izlandi válogatott mezében.

Janus Smárason túlságosan nem aggódik

– A keresztszalag ép, ami nagyon pozitív hír. Megsérülni persze nem kellemes dolog, de egy 8–12 hetes kihagyás egy kézilabda-sérülés miatt nem jelent halálos ítéletet – idézi a RÚV Janus Smárasont.

Miután Tatabányán megsérült, azonnal érezte, hogy valami nincs rendben a lábával.

A játékvezető miatt bosszankodott

– Rögtön éreztem, hogy nem normálisan mozog a lábam, de nagyjából ura voltam a helyzetnek. Nem festettem semmilyen szörnyű képet magamban. A játékvezető miatt viszont bosszankodtam, mert nem állította meg a játékot, hogy feltöröljék a nedvességet a padlóról, amin elcsúsztam – árulta el sérülésének a részleteit.

A rehabilitációját Smárason Magyarországon végzi, arra a kérdésre pedig, hogy a 2026–2027-es idénytől hol folytatja a karrierjét, nem osztott meg részleteket.

Nem mondhat semmit

– A szerződésem jövő nyáron lejár Szegeden, arról viszont semmit nem mondhatok, hogy hol fogok játszani a következő szezonban. Ezek a kérdések még megfontolás alatt állnak – nyilatkozta Janus Smárason.

Az OTP Bank-Pick Szeged legközelebb szombaton 17 órától Csurgón lép pályára a bajnokságban, míg a Bajnokok Ligájában jövő csütörtökön 20.45-től a Barca vendége lesz.

Felkavaró felvételen, ahogy Smárason térde megsérült:

