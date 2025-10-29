október 29., szerda

Nárcisz névnap

19°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rövidpályás gyorskorcsolya

1 órája

Először szólalt meg sérülését követően Jászapáti Petra

Címkék#rövidpályás gyorskorcsolya#Jászapáti Petra#világkupa

Sokan segítettek neki a történtek feldolgozásában. Súlyos sérülése óta először beszélt állapotáról Jászapáti Petra, a szegedi olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó számára az a legfontosabb, hogy még sokáig használhassa az egészséges térdét.

Vajgely Pál

Nyáron érkezett a sokkoló hír: egy edzés során súlyos sérülést szenvedett Jászapáti Petra. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpiai bronzérmes, 500 méteren Európa-bajnokságot nyert rövidpályás gyorskorcsolyázója elülső keresztszalag-szakadásából fakadóan biztosan lemarad a februári téli olimpiáról. Három hónapja műtéten esett át, ám a rehabilitációja még a felénél sem tart, hiszen a teljes gyógyulási idő egy évet is igénybe vehet.

Jászapáti Petra pozitívan tekint az előtte álló időszakra.
Jászapáti Petra pozitívan tekint az előtte álló időszakra. Fotó: Török Attila

– Nagyon megviselt, hogy lemaradok a téli olimpiáról, de sokan segítettek feldolgozni ezt a traumát. Kicsit jobban éreztem magam, amikor néztem a televízióban a világkupát, ugyanakkor fájt is, mert ez kvalifikációs lehetőség volt az ötkarikás játékokra – mondta az M1 aktuális csatornának Jászapáti Petra.

Állapotával kapcsolatban elárulta, egyre jobban hajlik a műtött térde, és bár vannak nehezebb reggelek számára, ilyenkor emlékezteti magát, hogy maradjon türelmes, hiszen a felépülési folyamat végén az egészséges térdét még hatvan-hetven évig használhatja.

– Minden olimpiai sportoló négyéves ciklusokban gondolkodik, az enyém majd márciusban ér véget. Nem volt még hozzá erőm, hogy távolabbra koncentráljak, mert a legfontosabb, hogy jól sikerüljön a rehabilitációm – tette hozzá Jászapáti Petra.

Bízik a női váltó kvalifikációjában Jászapáti Petra

Kitért rá, úgy érzi, a női váltó megszerzi az olimpiai kvalifikációt, a következő világkupák alkalmával pedig már a helyszínen szeretné segíteni a magyar csapat tagjait.

– Most szeretnék minél többet kint lenni a jégpályán, remélem, minél több edzésen ott lehetek, ez a gyógytornáimtól függ majd. Szóba került, hogy Montrealba is kimegyek, az sajnos még fizikálisan nem korai lett volna, még kilencven fokban sem hajlott a lábam, nehéz lett volna egy nyolc órás repülőút. Remélem, Európában ott tudok lenni és úgy tudom segíteni a csapatot, ahogy nekik szükségük van erre – zárta Jászapáti Petra.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu