Először szólalt meg sérülését követően Jászapáti Petra

Nyáron érkezett a sokkoló hír: egy edzés során súlyos sérülést szenvedett Jászapáti Petra. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpiai bronzérmes, 500 méteren Európa-bajnokságot nyert rövidpályás gyorskorcsolyázója elülső keresztszalag-szakadásából fakadóan biztosan lemarad a februári téli olimpiáról. Három hónapja műtéten esett át, ám a rehabilitációja még a felénél sem tart, hiszen a teljes gyógyulási idő egy évet is igénybe vehet.

Jászapáti Petra pozitívan tekint az előtte álló időszakra. Fotó: Török Attila

– Nagyon megviselt, hogy lemaradok a téli olimpiáról, de sokan segítettek feldolgozni ezt a traumát. Kicsit jobban éreztem magam, amikor néztem a televízióban a világkupát, ugyanakkor fájt is, mert ez kvalifikációs lehetőség volt az ötkarikás játékokra – mondta az M1 aktuális csatornának Jászapáti Petra.

Állapotával kapcsolatban elárulta, egyre jobban hajlik a műtött térde, és bár vannak nehezebb reggelek számára, ilyenkor emlékezteti magát, hogy maradjon türelmes, hiszen a felépülési folyamat végén az egészséges térdét még hatvan-hetven évig használhatja.

– Minden olimpiai sportoló négyéves ciklusokban gondolkodik, az enyém majd márciusban ér véget. Nem volt még hozzá erőm, hogy távolabbra koncentráljak, mert a legfontosabb, hogy jól sikerüljön a rehabilitációm – tette hozzá Jászapáti Petra.

Bízik a női váltó kvalifikációjában Jászapáti Petra

Kitért rá, úgy érzi, a női váltó megszerzi az olimpiai kvalifikációt, a következő világkupák alkalmával pedig már a helyszínen szeretné segíteni a magyar csapat tagjait.

– Most szeretnék minél többet kint lenni a jégpályán, remélem, minél több edzésen ott lehetek, ez a gyógytornáimtól függ majd. Szóba került, hogy Montrealba is kimegyek, az sajnos még fizikálisan nem korai lett volna, még kilencven fokban sem hajlott a lábam, nehéz lett volna egy nyolc órás repülőút. Remélem, Európában ott tudok lenni és úgy tudom segíteni a csapatot, ahogy nekik szükségük van erre – zárta Jászapáti Petra.