1 órája
Először szólalt meg sérülését követően Jászapáti Petra
Sokan segítettek neki a történtek feldolgozásában. Súlyos sérülése óta először beszélt állapotáról Jászapáti Petra, a szegedi olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó számára az a legfontosabb, hogy még sokáig használhassa az egészséges térdét.
Nyáron érkezett a sokkoló hír: egy edzés során súlyos sérülést szenvedett Jászapáti Petra. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpiai bronzérmes, 500 méteren Európa-bajnokságot nyert rövidpályás gyorskorcsolyázója elülső keresztszalag-szakadásából fakadóan biztosan lemarad a februári téli olimpiáról. Három hónapja műtéten esett át, ám a rehabilitációja még a felénél sem tart, hiszen a teljes gyógyulási idő egy évet is igénybe vehet.
– Nagyon megviselt, hogy lemaradok a téli olimpiáról, de sokan segítettek feldolgozni ezt a traumát. Kicsit jobban éreztem magam, amikor néztem a televízióban a világkupát, ugyanakkor fájt is, mert ez kvalifikációs lehetőség volt az ötkarikás játékokra – mondta az M1 aktuális csatornának Jászapáti Petra.
Állapotával kapcsolatban elárulta, egyre jobban hajlik a műtött térde, és bár vannak nehezebb reggelek számára, ilyenkor emlékezteti magát, hogy maradjon türelmes, hiszen a felépülési folyamat végén az egészséges térdét még hatvan-hetven évig használhatja.
– Minden olimpiai sportoló négyéves ciklusokban gondolkodik, az enyém majd márciusban ér véget. Nem volt még hozzá erőm, hogy távolabbra koncentráljak, mert a legfontosabb, hogy jól sikerüljön a rehabilitációm – tette hozzá Jászapáti Petra.
Bízik a női váltó kvalifikációjában Jászapáti Petra
Kitért rá, úgy érzi, a női váltó megszerzi az olimpiai kvalifikációt, a következő világkupák alkalmával pedig már a helyszínen szeretné segíteni a magyar csapat tagjait.
– Most szeretnék minél többet kint lenni a jégpályán, remélem, minél több edzésen ott lehetek, ez a gyógytornáimtól függ majd. Szóba került, hogy Montrealba is kimegyek, az sajnos még fizikálisan nem korai lett volna, még kilencven fokban sem hajlott a lábam, nehéz lett volna egy nyolc órás repülőút. Remélem, Európában ott tudok lenni és úgy tudom segíteni a csapatot, ahogy nekik szükségük van erre – zárta Jászapáti Petra.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!