Már várják a jelentkezéseket a nagy hagyománnyal rendelkező szegedi kispályás tornára

Harmincötödik alkalommal rendezik meg a Zengő Alföld Kék Mókus-kupa kispályás labdarúgótornát. A nagy múltra visszatekintő eseményen az idei esztendőben is három korosztályban avatnak majd bajnokokat, a nyílt kategória, a +35-ös és a +45-ös csapatok számára a selejtezőket külön hétvégén rendezik majd. Kezdésként december 6-án a +45-ösök küzdenek meg azért, hogy ki lehet majd ott a gálanapon, egy héttel később a +35-ös csapatok, míg december 20-án a nyílt kategória csapatai játsszák le a selejtezőket. Ezt követően alakul ki a gálanap programja, ahol az egyes korosztályok elődöntőit, valamint bronzmeccseit és helyosztóit rendezik meg. A legjobb négyig eljutott csapatok december 27-én az újszegedi sportcsarnokban döntik el, kik lesznek majd az idei győztesek a Kék Mókus-kupán.

Hamarosan itt a rajt, kezdődik az idei Kék Mókus-kupa. Fotó: Török János

Kék Mókus-kupa: 2,6 millió forint az összdíjazás

A szervezők már várják a nevezéseket, a csapatok no­­vember 15. éjfélig adhatják le nevezésüket a [email protected] e-mail-címen. A nyílt kategóriában 80 ezer forint, míg a +35 és +45-ös kategóriában 50 ezer forint a nevezési díj, a csapatokat a nevezés sorrendjében, a létszámkorlát erejéig fogadják a szervezők.

Utóbbi két korosztályban a győztes 200 ezer forintos pénznyereményt kap, az ezüstérmes 100, a bronzérmes pedig 50 ezer forintot nyer az érem mellé, míg a nyílt kategória győztese 1,1 millió forintos pénzdíjat söpörhet be, a döntő vesztese 500 ezer forintot, a bronzérmes 200, a negyedik helyezett pedig 50 ezer forintot nyer.

Tavaly a Pick Arénában le­játszott gálanapon a Kispest Honvéd (+45), a Vár Söröző-­Trollforgató (+35) és a Szilasi (nyílt kategória) sikerét hozta a torna, meglátjuk, idén lesz-e címvédés, vagy új bajnokokat avatunk majd december 27-én a Kék Mókus-kupán.