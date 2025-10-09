Centenáriumi meccsen léphetnek pályára a Pick Szeged játékosai

November elsején az osztrák szövetség századik évfordulójára rendezett mérkőzésen Bécsben lép pályára a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely a január Európa-bajnokságra készül. Chema Rodríguez szövetségi kapitány kijelölte a bécsi meccsre szóló keretet, amelyben az OTP Bank-Pick Szegedet ketten képviselik. Ott lesz a csapatban a Tisza-partiak csapatkapitánya, Bánhidi Bence, valamint a balátlövő Bodó Richárd. Nincs ott viszont a névsorban Mikler Roland, a rutinos kapus így nem lesz ott a bécsi meccsen, valamint az azt megelőző közös felkészülésen. A válogatottba hosszú idő után tér vissza Máthé Dominik.

Bodó Richárd is pályára léphet a kézilabda-válogatott bécsi mérkőzésén. Fotó: Szabó Miklós

A magyar csapat a januári Európa-bajnokságot megelőzően a bécsi meccs után még január 9-én Győrben Románia ellen gyakorol, majd január 16-án Lengyelország ellen kezdi a kontinenstornát, a csoportban még Olaszország, valamint Izland lesz a mieink ellenfele.

A magyar férfi kézilabda-válogatott kerete:

Kapusok: Bartucz László (MT Melsungen, német), Palaiscs Kristóf (MT Melsubgen), Andó Arián (MOL Tatabánya)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (ETO University HT), Pedro Rodríguez (MOL Tatabánya)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Máthé Dominik (Elverum, norvég), Óondi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), Hanusz Egon (Cesson Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum, norvég), Pergel Andrej (Logrono La Rioja, spanyol)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen, német)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (ONE Veszprém HC), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Hári Levente (ETO University HT), Krakovszki Bence (MOL Tatabánya)