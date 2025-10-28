A vb-cím ellenére sem elégedett a szezonnal a szegedi kenus

A szegedi vízitelepen köszöntötte idei világbajnokait az MVM Szegedi Vízisport Egyesület. 2025-ben három új név került fel az egyesület vb-címet szerzett versenyzőinek listájára, Csizmadia Kolos mellett Nagy Bianka és társa, Kiss Ágnes a női kenunégyes tagjaként nyert vb-aranyat Milánóban, míg Nádas Bence neve már korábban felkerült a táblára. A világbajnokok vízre is szálltak az eseményen, Kiss Ágnes és Nagy Bianka sárkányhajózott a klub fiataljaival közösen.

Kiss Ágnes (elöl) és Nagy Bianka párosa számára remekül kezdődött a szezon. Fotó: Karnok Csaba

– Nagyon jó program volt, jó volt látni, a gyerekek mennyire szeretnek versenyezni. Eszembe jutottak a régi emlékek, amikor én is ennyi idős voltam, mint azok, akikkel most egy hajóban voltam. Örülök, hogy ennyien járnak le kenuzni, és ilyen lelkesek a gyerekek – mondta az eseményt követően Kiss Ágnes, a szegediek kenusa, aki kitért rá, nagyon hiányzott már számára a pihenés, és közel egy hónapot a kikapcsolódással töltött.

– Ez volt az egyik leghosszabb időszak valaha, amelyet a feltöltődésnek szántam. Úgy érzem, újult erővel vághattam bele a felkészülésbe, jól is esett már újra edzeni – tette hozzá Kiss Ágnes.

Mára másképp látja a dolgokat Kiss Ágnes

A Nagy Bianka-Kiss Ágnes kettős számára remekül kezdődött az első olyan évad, amikor végig együtt dolgozhattak és versenyezhettek. Az évad elején megrendezett világkupákon összesen öt aranyérmet nyert a szegediek kettőse, majd az Európa-bajnokságon egy bronzérmet nyertek. A milánói világbajnokság során a páros számokban nem tudtak a dobogóra állni, a négyes tagjaként azonban a világ tetejére kerültek, hiszen megnyerték a vb-t ebben a számban.

– Kimondhatjuk, nem úgy sikerült a szezon, ahogy terveztük. Mostanra már én is másként látom az egészet, levontam a megfelelő tanulságokat, és újult erővel megyünk neki a következő idénynek – zárta Kiss Ágnes.