1 órája
A vb-cím ellenére sem elégedett a szezonnal a szegedi kenus
Az MVM Szegedi VE kenusa egy hosszabb pihenőt követően már az újabb sikerekért dolgozik. Bár világbajnoki címet nyert az idei szezonban, Kiss Ágnes mégsem elégedetten tekint vissza az évadra.
A szegedi vízitelepen köszöntötte idei világbajnokait az MVM Szegedi Vízisport Egyesület. 2025-ben három új név került fel az egyesület vb-címet szerzett versenyzőinek listájára, Csizmadia Kolos mellett Nagy Bianka és társa, Kiss Ágnes a női kenunégyes tagjaként nyert vb-aranyat Milánóban, míg Nádas Bence neve már korábban felkerült a táblára. A világbajnokok vízre is szálltak az eseményen, Kiss Ágnes és Nagy Bianka sárkányhajózott a klub fiataljaival közösen.
– Nagyon jó program volt, jó volt látni, a gyerekek mennyire szeretnek versenyezni. Eszembe jutottak a régi emlékek, amikor én is ennyi idős voltam, mint azok, akikkel most egy hajóban voltam. Örülök, hogy ennyien járnak le kenuzni, és ilyen lelkesek a gyerekek – mondta az eseményt követően Kiss Ágnes, a szegediek kenusa, aki kitért rá, nagyon hiányzott már számára a pihenés, és közel egy hónapot a kikapcsolódással töltött.
– Ez volt az egyik leghosszabb időszak valaha, amelyet a feltöltődésnek szántam. Úgy érzem, újult erővel vághattam bele a felkészülésbe, jól is esett már újra edzeni – tette hozzá Kiss Ágnes.
Mára másképp látja a dolgokat Kiss Ágnes
A Nagy Bianka-Kiss Ágnes kettős számára remekül kezdődött az első olyan évad, amikor végig együtt dolgozhattak és versenyezhettek. Az évad elején megrendezett világkupákon összesen öt aranyérmet nyert a szegediek kettőse, majd az Európa-bajnokságon egy bronzérmet nyertek. A milánói világbajnokság során a páros számokban nem tudtak a dobogóra állni, a négyes tagjaként azonban a világ tetejére kerültek, hiszen megnyerték a vb-t ebben a számban.
– Kimondhatjuk, nem úgy sikerült a szezon, ahogy terveztük. Mostanra már én is másként látom az egészet, levontam a megfelelő tanulságokat, és újult erővel megyünk neki a következő idénynek – zárta Kiss Ágnes.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Emlékezetes estét hozott csongrádi futsalcsapat debütálása a bajnokságban