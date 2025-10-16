Egyelőre még nem tapasztalja a halloween-i hangulatot a szegedi atléta az Egyesült Államokban

Augusztus végén érkezett meg az Egyesült Államokba Kovács Árpád. A szegedi atléta ugyanis a világ egyik legjobb egyetemén, a Harvardon folytathatja felsőfokú tanulmányait, beilleszkedését egy külföldi diákoknak szervezett program is segített, mostanra pedig már kialakult a tengerentúli életének menetrendje.

Kovács Árpád a világ egyik legjobb egyetemén kezdte meg tanulmányait. Fotó: Kovács Árpád archívuma

– Most már megtaláltam a helyem, beállt a napirendem. A rendszer miatt mindent ki kellett tapasztalnom, hogyan működnek a dolgok, mik a szokások, kezdve attól, hogy hol lehet például felvenni egy csomagot, vagy hogy hol lehet mosni. Délelőtt nincsen órám, nem úgy, mint egy gimiben, hogy reggel nyolcra bent kell lennem. Délben kezdődik az első órám, az edzések pedig korábban, 15 órakor kezdődnek, viszont hosszabbak, egybe vonták a kondival, így két és fél, három órás edzések sem ritkák – mondta kezdeti tapasztalatai kapcsán lapunknak Kovács Árpád.

– Egy tatai, vagy mátraházi edzőtáborban felszereltebb a kondi, nekünk inkább crossfit-termünk van. Kondigépet nem is használunk, minden szabadsúlyos. A fizikoterápia teremben viszont már nagy a különbség, lézer, lökéshullám terápia, hatalmas jégkád, melegfürdő, és rengeteg szakember támogat bennünket. Az egyetem atlétikai részéhez tartozik egy olyan fedett pálya, amiből Magyarországon csak egy van, Nyíregyházán. Télen elég hideg lesz, így ott folytatjuk majd a munkát, a kinti pályában nincs különbség. A fedettpálya egy nagyon kemény faalapra van építve, ami nagyon kemény, gyors – részletezte, milyen körülmények között készülnek az egyetemi tanulmányokat követően.

A vb lesz előtérben Kovács Árpád számára

A fedettpályás világbajnoki bronzérmes atléta idén újabb egyéni csúcsot döntött, és 46 másodperc alatti eredménye van a négyszáz méteres síkfutásban.

– Alapvetően csak a négyszáz méterre és a 4×400-as váltóra készülünk az egyetemen belül. Az európai világversenyeken ugyanúgy szeretnék részt venni, akár váltóban is, reméljük, azok nem ütköznek majd az amerikai versenyekkel, de a világbajokság lesz előtérben – mondta a tervek kapcsán Kovács Árpád, aki kitért rá, az elmúlt időszakban Bostont is igyekezett felfedezni. A közel 700 ezer lakosú város kapcsán elmondta, eléggé hasonlít az európai városokhoz, és egyelőre a közelgő Halloween sem indult be igazán.