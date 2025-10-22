59 perce
Európa-bajnokságot rendeznek Algyőn
Rangos esemény lesz. Csütörtöktől vasárnapig az algyői Fehér Ignác Általános Iskola tornatermében rendezik a FIFTA lábtenisz-Európa-bajnokságot több korcsoportban.
2019 után ismét lábtenisz-Európa-bajnokságot rendeznek Csongrád-Csanád vármegyében. Akkor a szentesi Dr. Papp László Sportcsarnok volt a sportág rangos eseményének a helyszíne, míg 2025. október 23–27. között az algyői Fehér Ignác Általános Iskola tornaterme lesz a mérkőzések otthona.
Ami a lábtenisz-Európa-bajnokság programját illeti, pénteken játsszák a junior férfi-női csoportmérkőzéseket, szombaton pedig a szenior korosztály meccseit. Szombaton az elődöntőkkel folytatódnak a küzdelmek, míg vasárnap a bronzmérkőzéseket és a döntőket rendezik meg.
Lábtenisz-Eb szegedi résztvevői
Kilenc ország száztíz versenyzője érkezik az algyői lábtenisz-Európa-bajnokságra. Szegedet Bogdán Péter és Oláh Tamás képviseli majd. A rendezés fontosságát emeli, hogy a Nemzetközi Lábtenisz Szövetség (FIFTA) Algyőn tartja a soron következő kongresszusát.
