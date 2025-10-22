október 22., szerda

Lábtenisz

59 perce

Európa-bajnokságot rendeznek Algyőn

Címkék#algyő#FIFTA#lábtenisz

Rangos esemény lesz. Csütörtöktől vasárnapig az algyői Fehér Ignác Általános Iskola tornatermében rendezik a FIFTA lábtenisz-Európa-bajnokságot több korcsoportban.

Becsei Dávid

2019 után ismét lábtenisz-Európa-bajnokságot rendeznek Csongrád-Csanád vármegyében. Akkor a szentesi Dr. Papp László Sportcsarnok volt a sportág rangos eseményének a helyszíne, míg 2025. október 23–27. között az algyői Fehér Ignác Általános Iskola tornaterme lesz a mérkőzések otthona. 

Lábtenisz-Eb-t rendeznek Algyőn.
Kilenc országból érkeznek futballisták az algyői lábtenisz-Eb-re.
Fotó: Mészáros János/MW – illusztráció

Ami a lábtenisz-Európa-bajnokság programját illeti, pénteken játsszák a junior férfi-női csoportmérkőzéseket, szombaton pedig a szenior korosztály meccseit. Szombaton az elődöntőkkel folytatódnak a küzdelmek, míg vasárnap a bronzmérkőzéseket és a döntőket rendezik meg. 

Lábtenisz-Eb szegedi résztvevői

Kilenc ország száztíz versenyzője érkezik az algyői lábtenisz-Európa-bajnokságra. Szegedet Bogdán Péter és Oláh Tamás képviseli majd. A rendezés fontosságát emeli, hogy a Nemzetközi Lábtenisz Szövetség (FIFTA) Algyőn tartja a soron következő kongresszusát. 

