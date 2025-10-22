8 órája
Gyermeke született a Pick Szeged játékosának
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában a horvát fővárosban játszik ma este az OTP Bank-Pick Szeged. A magyar csapatból a legboldogabban Lazar Kukics lép pályára valószínűleg, miután a napokban megszületett a szerb válogatott irányító első gyermeke.
Ma este a horvát fővárosban játszik az OTP Bank-Pick Szeged. Az ellenfél az RK Zagreb lesz, a mérkőzésre már megvannak a keretek, hazai és vendégoldalon is két fontos hiányzó lesz. Lazar Kukics viszont hatalmas boldogságban léphet pályára, ugyanis megszületett első gyermeke, Petar.
– Nagy a boldogság a Kukics családban: csapatunk irányítójának, Lazar Kukicsnak megszületett gyermeke, aki a Petar nevet kapta. A kisfiú és édesanyja jól van, Lazar pedig nagyon boldog. A csapattársak már mindannyian megölelték és gratuláltak neki, így irányítónk ma este, a Zagreb elleni meccsen először lép pályára apukaként – írta Lazar Kukics csapata a honlapján.
A 29 éves kézilabdázó a nyáron már meghitten nyilatkozott a klubhonlapon párja várandóságáról.
Lazar Kukics: Jó megélni ezt az időszakot
– A legszebb pillanatok most is azok voltak, amelyeket a feleségemmel, a családjainkkal és a barátainkkal tölthettem. Különleges élmény volt a párommal megélni a várandósság időszakát, ugyanis kisbabát várunk, édesapa leszek. Jó ezt kimondani, és jó megélni ezt az időszakot – válaszolta ezt júliusban arra a kérdésre, hogy melyek voltak számára a nyár legszebb pillanatai.
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája hatodik fordulójából rendezett RK Zagreb–OTP Bank-Pick Szeged mérkőzést szerdán 18.45-től a Sport1 élőben közvetíti.
