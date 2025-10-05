Parádés játékkal mutatkozott be a szegedi vízilabdázó az olasz sztárcsapatban

2025 nyarán eligazolt szülővárosából, Szegedről, valamint nevelőegyesületéből, a Szegedi VE-ből Leinweber Olivér. Az ifjúsági világbajnok vízilabdázó az olasz Rari Nantes Savona együttesében huszadik születésnapja után két nappal mutatkozott be első tétmérkőzésén az olasz férfi vízilabda-bajnokságban. Ahogyan a vlv.hu szakportál fogalmazott, Olivér bemutatkozása álomszerűen sikeredett, hiszen nyolc gólt lőtt a Florentia ellen. A Savona 22–4-re nyerte meg a mérkőzést.

Leinweber Olivér nyolc góllal mutatkozott be új csapatában, a Rari Nantes Savonában.

Fotó: Török János –archív

– Egy könnyed bemelegítő meccsel kezdtük a bajnokságot, eleve tudtuk, hogy a Florentia nem tartozik a legerősebb csapatok közé, mi viszont a top háromba várjuk magunkat a bajnokság végére – jegyezte meg Leinweber Olivér a vlv érdeklődésére.

A 20 éves vízilabdázó hangsúlyozta, hogy kifejezetten fontos volt számára, hogy jól sikerüljön a bemutatkozása.

– A meccs sima volt, ahogy vártuk és nekem is jól ment, lőttem nyolc gólt, szereztem labdákat, volt rólam kiállítás, ötméteres. Az edző megdicsért a meccs után és a játékostársaktól is sok gratulációt kaptam – mesélte.

Íme Leinweber Olivér góljai: