Labdarúgás

Edzőváltás a vármegyei I. osztályban

Megtörtént a 2025–2026-os szezon első edzőváltása a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A tíz fordulót követően tizenöt ponttal a hatodik helyen álló Clean Star Complex Dorozsma bejelentette, hogy Magyar György távozik a vezetőedzői pozícióból.

Becsei Dávid

Távozik Magyar György az ESK Kiskundorozsma vezetőedzői posztjáról. Ezt a zöld-fehér klub hivatalos közösségi oldalán jelentette be. A 46 éves szakember 2024 nyarán igazolt a Clean Star Complex Dorozsmához, ahol azóta játékos-edzőként ténykedett, előtte az FK 1899 Szeged labdarúgója volt. 

Magyar György zöld pólóban az ESK Kiskundorozsma meccsén.
Már nem Magyar György az ESK Kiskundorozsma edzője.
Fotó: Török János

Négy meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatban van a Kiskundorozsma. Legutóbb vasárnap délután a Makó FC vendégeként szenvedtek 3–0-s vereséget. A mérkőzésen Magyar György súlyos sérülést, kéztörést szenvedett, ami miatt műtéti beavatkozásra is szüksége volt.

Még nincs meg Magyar György utódja

A dorozsmaiak közleménye arra nem tért ki, hogy az edzőváltás után a jövőben ki látja el a csapat vezetőedzői teendőit. A 11. fordulóban azt a Szentesi Kinizsit fogadják szombaton, amely az elmúlt két bajnokiját egyaránt elveszítette.

