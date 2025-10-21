Edzőváltás a vármegyei I. osztályban

Távozik Magyar György az ESK Kiskundorozsma vezetőedzői posztjáról. Ezt a zöld-fehér klub hivatalos közösségi oldalán jelentette be. A 46 éves szakember 2024 nyarán igazolt a Clean Star Complex Dorozsmához, ahol azóta játékos-edzőként ténykedett, előtte az FK 1899 Szeged labdarúgója volt.

Már nem Magyar György az ESK Kiskundorozsma edzője.

Fotó: Török János

Négy meccs óta tartó nyeretlenségi sorozatban van a Kiskundorozsma. Legutóbb vasárnap délután a Makó FC vendégeként szenvedtek 3–0-s vereséget. A mérkőzésen Magyar György súlyos sérülést, kéztörést szenvedett, ami miatt műtéti beavatkozásra is szüksége volt.

Még nincs meg Magyar György utódja

A dorozsmaiak közleménye arra nem tért ki, hogy az edzőváltás után a jövőben ki látja el a csapat vezetőedzői teendőit. A 11. fordulóban azt a Szentesi Kinizsit fogadják szombaton, amely az elmúlt két bajnokiját egyaránt elveszítette.