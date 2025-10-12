október 12., vasárnap

Vb-selejtező

37 perce

Ezért volt telitalálat Rossi döntése a magyar–örmény meccsen

Címkék#kapitány#játékos#taktika

Marco Rossi szerint a győzelem megérdemelt volt. A magyar-örmény meccs után a kapitány elégedetten értékelt.

Delmagyar.hu

Marco Rossi elégedetten értékelt a szombat esti magyar-örmény 2-0-ás világbajnoki selejtező után. A kapitány szerint az első gólt szerző Lukács Dániel kezdőbe állítása bevált döntésnek bizonyult, hiszen a támadó mozgékonysága sokat segített a csapatnak a zárt védekezés feltörésében. 

magyar-örmény
Marco Rossi elégedetten értékelt a magyar-örmény meccs után. Fotó: Illyés Tibor

Kezdetben azon gondolkodtam, hogy ő vagy Molnár Rajmund kezdjen, de a héten Lukács tűnt jobbnak, így 4-2-3-1-es felállásban játszottuk. Jól tartottuk a labdát, keveset kockáztattunk, de a befejezések nem voltak sikeresek, mert ahhoz a pálya utolsó negyedében jobb döntéseket kellett volna hozni. Taktikai szempontból így is telitalálat volt a döntés, hiszen kontroll alatt tartottuk a meccset. Mi döntöttük el, mikor gyorsítsunk, mikor lassítsunk

– mondta az olasz szakvezető az MTI-nek. 

Magyar-örmény meccs: türelem kellett

Marco Rossi szerint a magyar válogatott győzelme nehezen született meg, azonban végül megérdemelt volt. A kapitány úgy vélte, hogy kis szerencsével könnyebben jöhetett volna a győzelem, hiszen több nagy helyzet is kimaradt. Hozzátette azt is, hogy ilyen visszahúzódó ellenfelekkel szemben türelemre van szükség. 

Nem egy rossz csapat az örmény, jól védekezett. A mi dolgunkat alaposan megnehezítette, és másokét is meg tudja, de persze Portugália más szintet képvisel. Idegenben még nehezebb lesz győzni, de akár döntetlent is elérni

– fogalmazott Rossi a riválisról, aki a szünetben arra kérte a játékosokat, hogy aktívabban használják a széleket, illetve hátulról jobban járassák a labdát. 

Új taktikával készülnek

Rossi elárulta azt is, hogy már az edzőtábor elején eldőlt, hogy a keddi portugáliai vb-selejtezőre új taktikával készülnek, ugyanis megpróbálnak nagyobb nyomást gyakorolni az esélyesebb ellenfélre és magasabban tartani a védelmi vonalat – tanulva a szeptemberi hazai vereség tapasztalataiból. 

Rossi szerint a magyar válogatott erős, de még nem tartozik a top csapatok közé. Az örmény szövetségi kapitány azonban csalódottan értékelt, hiszen szerinte együttesének megvolt az esélye a pontszerzésre. 

Az első félidőben remekül védekeztünk, de a másodikban is a meccstervünknek megfelelően futballoztunk, mégsem sikerült elérnünk a célunkat. A magyarok megérdemelten nyertek

– fogalmazott a szakember. 

Nehéz feladat vár a válogatottra

A magyar válogatott négy ponttal a második helyen áll, kedden a csoport favoritja a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lissabonban. 

