Dobogós helyezéssel hangolt a közelgő Eb-re a szegedi paralimpiai bronzérmes

Összesen 34 ország játékosai vettek részt a franciaországi Para Elite Yvelines versenyen, amely a para-asztalitenisz világkupa sorozat idei utolsó európai állomása volt. Az ATSK Szeged paralimpiai bronzérmese, Major Endre megnyerte csoportját, majd a azt az olasz Andrea Borgatót búcsúztatta, akivel tavaly nagy meccset játszott a párizsi ötkarikás játékokon. A semleges színekben induló Lavrovot is sikerült búcsúztatnia, az elődöntőben azonban a finn Natunen öt szettben nyerni tudott, így Major Endre bronzérmesként zárta a versenyt.

Major Endre bronzérmes lett Franciaországban. Fotó: asztaliteniszezz.hu

Major Endre ellenfelével játszott klubtársa

Az ATSK Szegedből Urlauber Ádám is részt vett ezen a versenyen, aki csoportjából másodikként jutott tovább, őt az az orosz Lavrov búcsúztatta a negyeddöntőben, akivel később Major Endre játszott, ám Urlauber a negyeddöntős szereplésével is értékes pontokat szerzett a ranglistán.

Mihálffy Kinga női párosban Arlóy Zsófiával a főtábla negyeddöntőjéig jutott, a csoportban egy semleges színekben versenyző duótól vereséget szenvedtek, majd egy svéd párost le tudtak győzni, a negyeddöntőben viszont egy ukrán-holland duó jelentette a végállomást. Az ATSK Szeged parasportolója egyéniben angol és lengyel ellenfelével szemben is verséget szenvedett, így nem jutott tovább.

A világkupa-sorozat Egyiptomban folytatódik, ahol Urlauber Ádám versenyez még, majd a para-asztaliteniszezők számára november végén Európa-bajnokságot rendeznek a svédországi Helsingborgban.