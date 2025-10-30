október 30., csütörtök

Férfi kézilabda

1 órája

Megvan a Pick Szeged első érkezője a következő szezonra

A Veszprém korábbi játékosával erősítenek. Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata hivatalos honlapján jelentette be, hogy Lukas Sandell náluk folytatja a pályafutását a következő szezontól.

Becsei Dávid
Megvan a Pick Szeged első érkezője a következő szezonra

Lukas Sandell az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában folytatja a pályafutását 2026 nyarától.

Fotó: Polyák Attila/MW

Lukas Sandell az OTP Bank-Pick Szeged játékosa lesz a 2026–2027-es idénytől 2029 nyaráig. Igaznak bizonyultak azok a sajtóértesülések, amelyekről korábban már mi is beszámoltunk, miszerint a svéd válogatott jobbátlövő a Tisza-Parti városba igazol.

Nem ez az egyetlen hír ma az OTP Bank-Pick Szeged háza tájáról, ugyanis a francia férfi kézilabda-bajnokság élcsapata bejelentette a szegediek spanyol válogatott játékosának leigazolását.

