Megvan a Pick Szeged első érkezője a következő szezonra

Lukas Sandell az OTP Bank-Pick Szeged játékosa lesz a 2026–2027-es idénytől 2029 nyaráig. Igaznak bizonyultak azok a sajtóértesülések, amelyekről korábban már mi is beszámoltunk, miszerint a svéd válogatott jobbátlövő a Tisza-Parti városba igazol.

Nem ez az egyetlen hír ma az OTP Bank-Pick Szeged háza tájáról, ugyanis a francia férfi kézilabda-bajnokság élcsapata bejelentette a szegediek spanyol válogatott játékosának leigazolását.