57 perce
Fiatal edzőjét gyászolja a mindszenti labdarúgás
Tragédia rázta meg a klubot. Tragikusan hirtelen elhunyt a Mocorgó UNFC utánpótláscsapatainál dolgozó fiatal edző, Gémes Viktor.
Gyászol a mindszenti labdarúgás.
Fotó: Justyna Walak
Gyászol a mindszenti Mocorgó UNFC: az utánpótlással foglalkozó klub fiatal edzője, Gémes Viktor tragikusan fiatalon hunyt el. A labdarúgásban játékosként, majd játékvezetőként is résztvevő Gémes Viktor legutóbb a mindszentiek második számú, vármegyei IV. osztályban szereplő csapatában játszott, két éve pedig az utánpótlásban vállalt szerepet, mint az U16-os, valamint az U19-es csapat edzője.
Mint a klub közösségi oldala írta: egy évek óta Mindszent labdarúgásáért dolgozó nagyszerű embert veszítettek el. Gémes Viktor emlékére október 15-én 18 órától gyertyagyújtást szerveznek a mindszenti sportpályán, egyházi miséjét pedig október 17-én, 10 órától tartják.
A Mocorgó UNFC Viktor családja számára adománygyűjtést szervez, a következő három hazai mérkőzésen adománygyűjtő dobozt helyeznek ki a család megsegítésére.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!