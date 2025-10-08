október 8., szerda

Gyász

57 perce

Fiatal edzőjét gyászolja a mindszenti labdarúgás

Tragédia rázta meg a klubot. Tragikusan hirtelen elhunyt a Mocorgó UNFC utánpótláscsapatainál dolgozó fiatal edző, Gémes Viktor.

Munkatársunktól
Gyászol a mindszenti labdarúgás.

Fotó: Justyna Walak

Gyászol a mindszenti Mocorgó UNFC: az utánpótlással foglalkozó klub fiatal edzője, Gémes Viktor tragikusan fiatalon hunyt el. A labdarúgásban játékosként, majd játékvezetőként is résztvevő Gémes Viktor legutóbb a mindszentiek második számú, vármegyei IV. osztályban szereplő csapatában játszott, két éve pedig az utánpótlásban vállalt szerepet, mint az U16-os, valamint az U19-es csapat edzője.

Tragédia rázta meg a Mocorgó UNFC-t, elhunyt a klub edzője, Gémes Viktor.
Tragédia rázta meg a Mocorgó UNFC-t, elhunyt a klub edzője, Gémes Viktor. Fotó: Mindszenti UNFC

Mint a klub közösségi oldala írta: egy évek óta Mindszent labdarúgásáért dolgozó nagyszerű embert veszítettek el. Gémes Viktor emlékére október 15-én 18 órától gyertyagyújtást szerveznek a mindszenti sportpályán, egyházi miséjét pedig október 17-én, 10 órától tartják.

A Mocorgó UNFC Viktor családja számára adománygyűjtést szervez, a következő három hazai mérkőzésen adománygyűjtő dobozt helyeznek ki a család megsegítésére.

