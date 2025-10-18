Nem a tervek szerint alakult a világbajnokság a makói versenyző számára

Az ausztráliai Wollongong-ban rendezik az idei triatlon világbajnokságot. A para szakágban a tavalyi Európa-bajnok, paralimpiai ötödik helyezett Mocsári Bence is ott volt a mezőnyben, A PTS5-ös kategóriában induló makói sportoló egy erős mezőnyben versenyzett. A Párizsban ötödik helyezett Mocsári egy 1:01:40-es idővel zárt, és volt esélye ugyan a tavalyi eredménye megismétlésére, azaz a hatodik hely elérésére, végül a nyolcadik helyre volt elég ez az idő.

Mocsári Bence a kerékpár után begörcsölt a világbajnokságon Fotó: Szabó Miklós

Begörcsölt Mocsári Bence

– Ez a verseny nem úgy jött össze, ahogyan azt előre elterveztem, sajnálatos módon begörcsölt mindkét lábam a kerékpárnál leszállásnál. Az úszás sem úgy jött ki, ahogyan gondoltam, de a bringán nagyon erősen kapaszkodtam és jól is jöttem. Bíztam benne, hogy a futáson fel tudom hozni magamat legalább a hatodik helyre, de ez most a nyolcadik lett – nyilatkozta a futamot követően a Magyar Triatlon Szövetségnek Mocsári Bence.

A világbajnoki sorozat döntő futamát vasárnap rendezik, ahol Dévay Márk és Lehmann Csongor versenyez majd a férfiak mezőnyében.

Paratriatlon. Férfi PTS5. Világbajnok: Chris Hammer (Egyesült Államok) 58:32 perc, 2. Jack Howell (Ausztrália) 59:00, 3. Martin Schultz (Németország) 59:22, …8. Mocsári Bence 1:01:40