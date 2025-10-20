Továbbra is bombaformában a fiatal szegedi labdarúgó az élvonalban

Nagyszerű heteket él az MTK Budapest játékosa, Molnár Ádin. A 21 éves játékost választották ugyanis a labdarúgó Fizz liga legjobb játékosának a szeptemberi hónap folyamán, valamint meghívót kapott a magyar U21-es válogatottba, ahol gólpasszal járult hozzá a Törökország ellen elért 1–1-es döntetlenhez.

Molnár Ádin már négy gólnál jár az NB I. idei szezonjában. Fotó: Török Attila

– Ez az egyik legjobb hónapom, fogalmazhatunk így, a legjobb időszak, de remélem, lesz ez még jobb is. Nincs különösebb oka a jó formának, jó napokat fogtam ki és képes voltam azt nyújtani, amit igazán tudok, de azt gondolom, többre is képes lehetek. A hazánkért játszottunk, jó érzés volt gólt szerezni, ez lendíthet még rajta – mondta az M4 Sportnak a magyar U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőit követően az MTK játékosa, aki idén döntött már el góljával bajnokit az élvonalban.

Molnár Ádin formája a klubfutballhoz visszatérve is kitartott: csapata 5–1-es győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen, a karrierjét Szegeden kezdő játékos szerezte csapata második és harmadik gólját, így már négy gólnál jár az NB I. idei szezonjában.

Molnár Ádin góljai a Nyíregyháza ellen