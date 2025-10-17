október 17., péntek

Kajak-kenu

2 órája

Toronymagasan az élen végzett a klubok pontversenyében az MVM Szegedi VE

Címkék#MVM Szegedi VE#kajak-kenu#Sík Márton

Rekordpontszámmal nyertek. Az idei versenyszezon befejeztével kihirdették a magyar bajnoki pontversenyt, amelyen ezúttal is az MVM Szegedi VE zárt az élen.

Munkatársunktól

Zsinórban ötödik éve végzett a hazai kajak-kenu klubok magyar bajnoki pontverseny élén az MVM Szegedi VE. A Tisza-parti klub több mint 500 ponttal szárnyalta túl a tavalyi teljesítményét, és az elmúlt húsz legmagasabb pontszámával zárt. Mint azt a Magyar Kajak-kenu Szövetség közzétette, a szegediek 2400,25 pontot gyűjtöttek, és hogy mekkora fölényük volt az idei szezonban, azt jól mutatja, hogy közel 900 pontot vertek második Kovács Katalin Akadémiára, amely 1588,75 ponttal végzett a második helyen, míg a dobogó harmadik fokára az Újpesti Torna Egylet került. Mint azt Sík Márton, az MVM Szegedi VE klubigazgatója elmondta, a pontverseny mutatja a legkomplexebben a szegedi közösség működését.

Az MVM Szegedi VE fiataljai is szép számban termelték az érmeket idén.
Az MVM Szegedi VE fiataljai is szép számban termelték az érmeket idén. Fotó: Karnok Csaba

Nemzetközi terepen is sikeres az MVM Szegedi VE

– Ezzel együtt egy visszacsatolás is, hogy az elmúlt időszakban végbement változások és a csapatmunka meghozta azt az eredményt, ami az egész egyesület munkájához köthető – mondta a szövetség honlapjának adott interjújában Sík Márton.

Hozzátette, a szegedi klub mintegy 330 versenyengedéllyel rendelkezik, a magyar bajnoki érmesek száma a tavalyi évhez képest 30%-al nőtt, és 50 válogatott sportolója volt az egyesületnek. Ami a nemzetközi terepet illeti, a 209 magyar éremből az idei szezonban 51-et szállított a szegedi klub, azaz a nemzetközi terepen szerzett érmek 25%-át az MVM Szegedi VE versenyzői szerezték.

Az idei kajak-kenu versenyszezonban 105 klub szerzett magyar bajnoki pontot, a szegedi klub tehát ebből a mezőnyből emelkedett ki, és győzött toronymagasan – 2021 óta, megszakítás nélkül.

