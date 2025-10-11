Világbajnokokkal versenyezhettek a szegedi fiatalok a vízitelepen

Három új világbajnokkal bővült az MVM Szegedi VE dicsőséglistája, hiszen az idei milánói vb-n Kiss Ágnes, Nagy Bianka és Csizmadia Kolos is első világbajnoki címét szerezte – Nádas Bence karrierje során korábban már két vb-elsőséget is szerzett, de Milánóban gyarapította világbajnoki címei számát. A szegedi klub szombaton egy családi- és sportnap keretein belül köszöntötte a vb-győzteseket, akik ezzel felkerültek a klub világbajnokait felsoroló táblára is. Beszédében Petrovics Kálmán, a szegedi klub elnöke kiemelte, ez a világbajnoki cím mindenkorra szól, és örökké emlékezteti majd arra a versenyzőket, hogy abban a pillanatban a világ legjobbjai voltak, de egy élsportoló arról ismerszik meg, hogy sosem elégszik meg.

Az MVM Szegedi VE világbajnokai fiatalokkal versenyeztek a Tiszán. Fotó: Karnok Csaba

Fiatalokkal versenyeztek az MVM Szegedi VE világbajnokai

A világbajnokok ezt követően vízre is szálltak, az MVM Szegedi VE fiataljai kihívták Nádas Bencét és Csizmadia Kolost egy-egy futamra: a minikajakos gyerekek pedig meg is fogták Nádas Bencét. Kiss Ágnes és Nagy Bianka ezúttal sárkányhajóba szállt, és a Sárgáig eveztek egy hajóban a gyerekekkel, akiket ezt követően ugrálóvár, valamint egy különleges akadálypálya is várt a szegedi vízitelepen.