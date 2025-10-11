október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

1 órája

Világbajnokokkal versenyezhettek a szegedi fiatalok a vízitelepen

Címkék#Nádas Bence#Nagy Bianka#MVM Szegedi VE

Legyőzték a vb-aranyérmest. Az MVM Szegedi VE szombaton tartott sport és családi napján köszöntötte a szegedi klub versenyzői közül idén világbajnoki címet nyert sportolókat, majd a gyerekek kihívták a vb-győzteseket egy futamra.

Vajgely Pál

Három új világbajnokkal bővült az MVM Szegedi VE dicsőséglistája, hiszen az idei milánói vb-n Kiss Ágnes, Nagy Bianka és Csizmadia Kolos is első világbajnoki címét szerezte – Nádas Bence karrierje során korábban már két vb-elsőséget is szerzett, de Milánóban gyarapította világbajnoki címei számát. A szegedi klub szombaton egy családi- és sportnap keretein belül köszöntötte a vb-győzteseket, akik ezzel felkerültek a klub világbajnokait felsoroló táblára is. Beszédében Petrovics Kálmán, a szegedi klub elnöke kiemelte, ez a világbajnoki cím mindenkorra szól, és örökké emlékezteti majd arra a versenyzőket, hogy abban a pillanatban a világ legjobbjai voltak, de egy élsportoló arról ismerszik meg, hogy sosem elégszik meg.

Az MVM Szegedi VE világbajnokai fiatalokkal versenyeztek a Tiszán.
Az MVM Szegedi VE világbajnokai fiatalokkal versenyeztek a Tiszán. Fotó: Karnok Csaba

Fiatalokkal versenyeztek az MVM Szegedi VE világbajnokai

A világbajnokok ezt követően vízre is szálltak, az MVM Szegedi VE fiataljai kihívták Nádas Bencét és Csizmadia Kolost egy-egy futamra: a minikajakos gyerekek pedig meg is fogták Nádas Bencét. Kiss Ágnes és Nagy Bianka ezúttal sárkányhajóba szállt, és a Sárgáig eveztek egy hajóban a gyerekekkel, akiket ezt követően ugrálóvár, valamint egy különleges akadálypálya is várt a szegedi vízitelepen. 

Világbajnokait köszöntötte az MVM Szegedi VE

Fotók: Karnok Csaba

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu