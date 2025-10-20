Úgy tűnt, felülmúlhatatlan a tavalyi éve, de a szegediek klasszis kajakosa rácáfolt erre

Vízre is szálltak az MVM Szegedi VE idei világbajnokai a klub által rendezett sportnapon. A szegedi fiatal kajakosok és kenusok kihívhatták a Milánóban aranyérmes klasszisokat egy-egy versenyre, a mini kajak négyes számára pedig sikerült is a bravúr: Nádas Bence előtt értek célba a szegedi vízitelepen megrendezett futamon.

Nádas Bence gyerekekkel versenyzett a szegedi vízitelepen. Fotó: Karnok Csaba

– Elsőáldozónak éreztem magam a Tiszán, hirtelen nem is tudtam, merre van a lefele és a felfele. Nagyon élveztem, látni lehetett a gyerekeken, hogy nagyon várták ezt a pillanatot, és szeretnének skalpokat gyűjteni. A mini négyesnek sikerült is meglepnie, ott egy kicsit elmértem a dolgokat, de látszott, hogy nekik ez sokat jelentett. A párosnál kicsit magabiztosabban álltam oda, de örülök, hogy ilyen jó, családias légkör van itt, örülök, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek. Számomra fontos, hogy a kajak-kenu még fénykorát élje Magyarországon, bízom benne, hogy ha ilyen egyesületek vannak, mint a Szeged, akkor országosan fejlődhet a sportág – mondta Nádas Bence annak kapcsán, hogyan is élte meg a rögtönzött versenyt a fiatalokkal.

Nádas Bence örül, hogy maguk szervezték az esküvőt

Az MVM Szegedi VE olimpiai ezüstérmes kajakosa idén is nagyszerű szezont produkált, a Kurucz Leventével párosban szerzett bajnoki címe mellett pedig nemrég házasságkötésének is örülhetett.

– Azt gondoltam, 2024 után nem lehet boldogabb évem, ez viszont idén sikerült. Egyrészt esküvőnk is volt, egyesben megelőztem Kopasz Bálintot és Varga Ádámot, ez óriási mérföldkő volt a pályafutásomban. A fiatal négyessel való világkupán élveztem az új szerepkörömet, hogy megfogadták a tanácsaimat, és olyan dolgokban segítettem nekik, amit később kamatoztathatnak. Nagyon örültem az ötszáz párosban elért eredménynek, hiszen ilyen rövid idő alatt ilyen jó eredményt értünk el, a hab a tortán pedig az esküvő volt. Utólag nagyon örülök, hogy mi szerveztük a saját esküvőnket, mert így minden dicséret a szívünknek szól, hiszen együtt szerveztük az egészet. Szerencsések voltunk, jó időnk volt, mindenki táncolt, egy nagyon jó napot tudtunk zárni. A nászút is csodálatos volt, úgyhogy nincs okunk panaszra 2025-ben – tette hozzá Nádas Bence, aki kitért rá, mindössze néhány nap pihenője volt az idei versenyszezon végeztével.