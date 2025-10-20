58 perce
Úgy tűnt, felülmúlhatatlan a tavalyi éve, de a szegediek klasszis kajakosa rácáfolt erre
Világbajnoki cím, házasságkötés. Nádas Bence számára kiválóan alakult a 2025-ös esztendő. Az MVM Szegedi VE kajakosa örül, hogy maguk szervezték esküvőjüket, és bár nem szeretett volna megfeszülni az idei szezonban, mégis igencsak kemény évet zárt.
Vízre is szálltak az MVM Szegedi VE idei világbajnokai a klub által rendezett sportnapon. A szegedi fiatal kajakosok és kenusok kihívhatták a Milánóban aranyérmes klasszisokat egy-egy versenyre, a mini kajak négyes számára pedig sikerült is a bravúr: Nádas Bence előtt értek célba a szegedi vízitelepen megrendezett futamon.
– Elsőáldozónak éreztem magam a Tiszán, hirtelen nem is tudtam, merre van a lefele és a felfele. Nagyon élveztem, látni lehetett a gyerekeken, hogy nagyon várták ezt a pillanatot, és szeretnének skalpokat gyűjteni. A mini négyesnek sikerült is meglepnie, ott egy kicsit elmértem a dolgokat, de látszott, hogy nekik ez sokat jelentett. A párosnál kicsit magabiztosabban álltam oda, de örülök, hogy ilyen jó, családias légkör van itt, örülök, hogy ennek a csapatnak a részese lehetek. Számomra fontos, hogy a kajak-kenu még fénykorát élje Magyarországon, bízom benne, hogy ha ilyen egyesületek vannak, mint a Szeged, akkor országosan fejlődhet a sportág – mondta Nádas Bence annak kapcsán, hogyan is élte meg a rögtönzött versenyt a fiatalokkal.
Nádas Bence örül, hogy maguk szervezték az esküvőt
Az MVM Szegedi VE olimpiai ezüstérmes kajakosa idén is nagyszerű szezont produkált, a Kurucz Leventével párosban szerzett bajnoki címe mellett pedig nemrég házasságkötésének is örülhetett.
– Azt gondoltam, 2024 után nem lehet boldogabb évem, ez viszont idén sikerült. Egyrészt esküvőnk is volt, egyesben megelőztem Kopasz Bálintot és Varga Ádámot, ez óriási mérföldkő volt a pályafutásomban. A fiatal négyessel való világkupán élveztem az új szerepkörömet, hogy megfogadták a tanácsaimat, és olyan dolgokban segítettem nekik, amit később kamatoztathatnak. Nagyon örültem az ötszáz párosban elért eredménynek, hiszen ilyen rövid idő alatt ilyen jó eredményt értünk el, a hab a tortán pedig az esküvő volt. Utólag nagyon örülök, hogy mi szerveztük a saját esküvőnket, mert így minden dicséret a szívünknek szól, hiszen együtt szerveztük az egészet. Szerencsések voltunk, jó időnk volt, mindenki táncolt, egy nagyon jó napot tudtunk zárni. A nászút is csodálatos volt, úgyhogy nincs okunk panaszra 2025-ben – tette hozzá Nádas Bence, aki kitért rá, mindössze néhány nap pihenője volt az idei versenyszezon végeztével.
