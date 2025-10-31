Hatpontos rangadók várnak a szegediekre az NB III.-ban

Négy forduló vár még ebben a naptári évben a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának csapataira. Az SZVSE és a Hódmezővásárhelyi FC szerepel hazai pályán ezen a hétvégén, a vásárhelyiek legutóbb, az ESMTK ellen alulmaradtak, ezzel pedig lépéshátrányba kerültek a riválisokkal szemben. Amennyiben zárkózni szeretnének a kék-sárgák, vasárnap 13 órától a tizennegyedik helyen álló Békéscsaba II. ellen mindenképpen javítaniuk kell hazai környezetben.

A Hódmezővásárhelyi FC javítana otthon, az SZVSE tovább tolná győzelmi szériáját az NB III.-ban. Fotó: Karnok Csaba

Nincsenek nagy különbségek az NB III.-ban

– Átbeszéltük, mi volt a gond legutóbb az ESMTK ellen. Felkészültünk az ellenfelünkből, a Békéscsaba II. pontot tudott szerezni Pesterzsébeten, de ebben az osztályban egyébként sincsenek nagy különbségek. A nehézségeink, sérüléseink ellenére mindenképpen a győzelem a célunk – mondta Szűcs Róbert, a Hódmezővásárhelyi FC edzője. A csapat holtversenyben házi gólkirálya, Gréczi Márton sérülése miatt még hetekig biztosan nem bevethető, mellette pedig Zámbori Dániel is sérüléssel bajlódik.

A liga legjobb formában lévő csapata az SZVSE

Zsinórban öt győzelemnél jár az SZVSE, amely ezzel a Dél-keleti csoport legjobb formában lévő csapatának számít. A szegediekre ráadásul egy kimondottan fontos meccs vár vasárnap 13 órától, ugyanis az a Dabas lesz a Vasutasok ellenfele, amely azonos pontszámmal áll, ám csupán jobb gólkülönbségével előzi meg őket a tabella negyedik helyén.

– Jó hangulatban készülünk a vasárnapi meccsre. Csepelen szerencsénk is volt, hogy sikerült nyernünk, de azon dolgozunk, hogy ez vasárnap ne így legyen, és ne a szerencsén múljanak a dolgok. Több helyzetet szeretnénk kialakítani, az ellenfelünk a tavalyi téli edzőváltást követően nagy átalakuláson ment át, és élcsapattá vált. Fizikális meccsre számítunk, és bízunk benne, tovább írjuk a sorozatunkat, és itthon tartjuk a három pontot. A sérülések továbbra is sújtanak bennünket, de eddig is ki tudtuk zárni ezeket a tényezőket – mondta lapunknak Kelemen Balázs, az SZVSE edzője, aki kitért rá, Papp Ádámra sérülés miatt minden bizonnyal nem számíthatnak a vasárnapi bajnokin.