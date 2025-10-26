A rutinosabb csapat nyerte a HFC–ESMTK NB III.-as mérkőzést

Magabiztos, háromgólos különbséggel nyert Hódmezővásárhelyen az ESMTK az NB III. Dél-keleti csoportjában. A kialakított gólhelyzetek alapján és lövések számában is kiegyenlített játékot hozott a mérkőzés, a gólhelyzeteivel viszont egyértelműen jobban élt a fővárosi csapat.

A sárga-kék mezes HFC nem tudta berúgni a gólhelyzeteit az ESMTK ellen az NB III. 13. fordulójában.

Fotó: Török János – archív

Egészen a 40. percig kiegyenlített játék folyt a pályán, igazán komoly lehetőség egyik fél előtt sem akadt. Ekkor viszont egy vásárhelyi pontrúgás utáni labdaszerzésből az ESMTK lekontrázta a hazaiakat, Molnár János találatával megszerezték a vezetést, 0–1.

A szünetben cserékkel próbált frissíteni Szűcs Róbert. A hazaiak mestere két alapemberére, a kapus Czinanó Antalra betegség, a támadó Gréczi Mártonra pedig bokasérülés miatt nem számíthatott.

A második félidő derekán bebiztosította három pontját az ESMTK. A 65. percben Ladányi rúgott el a felugró sorfal alatt 18 méterről egy szabadrúgást, majd a 69.-ben Slezák volt szemfüles. Egy felívelt labdát Marsa Levente kezelt le rosszul, elvesztette, majd Slezák 20 méterről jobbal a bal felső sarokba csavart, 0–3.

Bár a HFC mindent megpróbált, Hajnal révén több veszélyes lehetősége is akadt, de a kapus rendszerint megakadályozta a gólszerzésben.

Szűcs Róbert: – Mindent megtettünk, de jelen pillanatban ez az ESMTK rutinosabb és jobb csapat nálunk.

Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK 0–3 (0–1)

Hódmezővásárhely, 200 néző. Vezette: Erni Edmond Attila (Huszár, Szabó L.).

HFC: Kálovits – Illés R. (Rajsli T., a szünetben), Zana, Herczeg (Di Mundo, 57.), Török, Sipos G. (Kovács K., 75.), Hajnal, Tóth P., Guth (Sági M., 75.), Zámbori D. (Hegedűs, 75.), Marsa. Edző: Szűcs Róbert.

ESMTK: Bencze A. –Zsemlye, Slezák, Ladányi (Desnica, 80.), Száhl, Burzi (Horváth R., 83.), Kovács B., Gincsai (Molnár T., 83.), Molnár R., Molnár J. (Soós, 80.), Kutsera. Edző: Ughy Márk.

Gólszerzők: Molnár J. (40.), Ladányi (65.), Slezák (69.).

