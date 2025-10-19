Kiütötte az NB III. listavezetőjét az SZVSE

Tökéletesen kijött a lépés az SZVSE-nek a mérkőzés előtt még az NB III. Dél-keleti csoportját vezető Monor ellen. Küzdelmes, fizikális játékra kényszerítették a hazaiak a vendégeket, miközben bátor támadójátékkal rukkoltak elő. Kézben tartotta az első félidő alakulását a szegedi csapat, a Monor nem jutott el nagyobb helyzetig.

Kormányos Kolos jó játékkal járult hozzá az SZVSE NB III.-as listavezető elleni sikeréhez.

Fotó: Török János

A 34. percben Kéri szerezte meg a vezetést tizenegyesből, amit Amariutei lerántásáért ítélt be a játékvezető. Öt perccel később Nagy Benedek növelte az SZVSE előnyét, miután egy félpályán megítélt szabadrúgást játszott le gyorsan Kormányos és Kéri. A visszahúzódott monori védők között Tóth D. fejelte vissza a labdát, amit Nagy lendületből vágott be a kapuba, 2–0.

Jól védekeztek

Óriási nyomás nehezedett a szegedi védelemre a szünetet követő első tíz minutumban. Több szögletet és bedobást is sikeresen kivédekeztek, de Zelman is megfogott egy ziccert. Gól nélkül maradtak a veszélyes vendégtámadások, miközben a csereemberek frissességet hoztak a pályára hazai részről.

Bebiztosították a győzelmüket

A 74. percben Nagy csapott le a labdára a tizenhatoson belül, a hosszúra lőtt passzra pedig Dobronoky érkezett tökéletesen, 3–0. A 80. minutumban Kormányos támadta le a belső védőt, aki rárúgta a labdát, ami a kapus és Ábrahám-Fúrús közé pattant. Utóbbi reagált gyorsabban, átlöbbölte Pirgit, 4–0.

A végeredményt tíz másodperccel a vége előtt egy szöglet utáni fejesből Markó állította be, 4–1. Győzelmével az SZVSE huszadik pontját szerezte meg, amivel fellépett a tabellán az ötödik helyre.

Kelemen Balázs: – Hatalmas gratuláció a fiúknak, mert maradéktalanul megvalósították azt, amit elterveztünk. Gyönyörű győzelmet arattunk a listavezető ellen, amiből motivációt meríthetünk a folytatásra.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 12. forduló:

SZVSE–Monor 4–1 (2–0)

Szeged, SZVSE-stadion. Vezette: Hajdú Dávid (Vozár, Nyeste).

SZVSE: Zelman – Kormányos, Tóth D. (Doszkocs, 83.), Csamangó T., Rádai, Nagy B. (Benyó, 75.), Farkas M., Kelemen V., Kéri (Dobronoky, 68.), Papp Á. (Albert Cs., 75.), Amariutei (Ábrahám-Fúrús, 75.). Edző: Kelemen Balázs.

Monor: Pirgi – Bedővári, Agóts (Retter, 61.), Hulicsár, Farkas Á., Szlovák (Takács D., a szünetben), Bálint D., Markó, Juhász Zs., Puskás (Kalocsány, 35.), Kapronczai (Keindl, 74.). Edző: Halgas István.

Gólszerzők: Kéri (34. – 11-esből), Nagy B. (39.), Dobronoky (74.), Ábrahám-Fúrús (80.), ill. Markó (93.).