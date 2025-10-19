október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

56 perce

Kiütötte az NB III. listavezetőjét az SZVSE

Címkék#NB III#Monor#SZVSE#labdarúgás

Kétgólos szegedi előnyben a listavezető több veszélyes helyzetet is kialakított, de a gólok ezt követően is az SZVSE szerezte. 2–0-s első játékrész után 4–1-re kapott ki Szegeden a Monor az NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában.

Becsei Dávid

Tökéletesen kijött a lépés az SZVSE-nek a mérkőzés előtt még az NB III. Dél-keleti csoportját vezető Monor ellen. Küzdelmes, fizikális játékra kényszerítették a hazaiak a vendégeket, miközben bátor támadójátékkal rukkoltak elő. Kézben tartotta az első félidő alakulását a szegedi csapat, a Monor nem jutott el nagyobb helyzetig.

Kormányos Kolos, az NB III.-as SZVSE játékosa.
Kormányos Kolos jó játékkal járult hozzá az SZVSE NB III.-as listavezető elleni sikeréhez.
Fotó: Török János

A 34. percben Kéri szerezte meg a vezetést tizenegyesből, amit Amariutei lerántásáért ítélt be a játékvezető. Öt perccel később Nagy Benedek növelte az SZVSE előnyét, miután egy félpályán megítélt szabadrúgást játszott le gyorsan Kormányos és Kéri. A visszahúzódott monori védők között Tóth D. fejelte vissza a labdát, amit Nagy lendületből vágott be a kapuba, 2–0.

Jól védekeztek

Óriási nyomás nehezedett a szegedi védelemre a szünetet követő első tíz minutumban. Több szögletet és bedobást is sikeresen kivédekeztek, de Zelman is megfogott egy ziccert. Gól nélkül maradtak a veszélyes vendégtámadások, miközben a csereemberek frissességet hoztak a pályára hazai részről.

Bebiztosították a győzelmüket

A 74. percben Nagy csapott le a labdára a tizenhatoson belül, a hosszúra lőtt passzra pedig Dobronoky érkezett tökéletesen, 3–0. A 80. minutumban Kormányos támadta le a belső védőt, aki rárúgta a labdát, ami a kapus és Ábrahám-Fúrús közé pattant. Utóbbi reagált gyorsabban, átlöbbölte Pirgit, 4–0.

A végeredményt tíz másodperccel a vége előtt egy szöglet utáni fejesből Markó állította be, 4–1. Győzelmével az SZVSE huszadik pontját szerezte meg, amivel fellépett a tabellán az ötödik helyre.

Kelemen Balázs: – Hatalmas gratuláció a fiúknak, mert maradéktalanul megvalósították azt, amit elterveztünk. Gyönyörű győzelmet arattunk a listavezető ellen, amiből motivációt meríthetünk a folytatásra.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 12. forduló:

SZVSE–Monor 4–1 (2–0)
Szeged, SZVSE-stadion. Vezette: Hajdú Dávid (Vozár, Nyeste).
SZVSE: Zelman – Kormányos, Tóth D. (Doszkocs, 83.), Csamangó T., Rádai, Nagy B. (Benyó, 75.), Farkas M., Kelemen V., Kéri (Dobronoky, 68.), Papp Á. (Albert Cs., 75.), Amariutei (Ábrahám-Fúrús, 75.). Edző: Kelemen Balázs.
Monor: Pirgi – Bedővári, Agóts (Retter, 61.), Hulicsár, Farkas Á., Szlovák (Takács D., a szünetben), Bálint D., Markó, Juhász Zs., Puskás (Kalocsány, 35.), Kapronczai (Keindl, 74.). Edző: Halgas István.
Gólszerzők: Kéri (34. – 11-esből), Nagy B. (39.), Dobronoky (74.), Ábrahám-Fúrús (80.), ill. Markó (93.).

A Szeged-Csanád GA II. a Vasas II. vendégeként szenvedett 3–0-s vereséget.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu