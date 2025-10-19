Keserédes vásárhelyi pontszerzés az NB III.-ban

Már a második percben megszerezhette volna vezetést a HFC az NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában, de a játékvezető Hegedűs bombagólját visszafújta egy véleményes fault miatt. Küzdött a BKV Előre, de inkább a vásárhelyiek előtt adódtak lehetőségek. A 23. percben Gréczi, a 34.-ben pedig Hegedűs lőtt kapufát, míg a szünet előtt Sipos szöglet utáni fejese kerülte el centiméterekkel a kaput.

Temérdek helyzete és több kapufája is volt a HFC-nek, végül be kellett érnie egy ponttal a BKV Előre vendégeként az NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában.

Fotó: Karnok Csaba

Az 53. percben egy előrerúgott labdára csúsztak rá többen a kapu torkában, ami végül a hálóban kötött ki valószínűleg Kubó révén, 1–0. Ezt húsz percnyi meddő hazai fölény követte, majd magukra találtak ismét a vendégek. Tóth Péter a kapust kicselezve az üres kapura kissé kisodródva végül az oldal hálóba lőtt, míg a félidő derekán Gréczi sérült meg kontakt nélkül. Az első jelentés szerint bokaszalag-szakadást szenvedhetett.

Pontszerzés az utolsó pillanatban

A hajrára átállt három csatáros játékra a HFC, aminek köszönhetően futószalagon dolgozta ki helyzeteit. A hosszabbításban Rajsli középre lőtt labdájára érkezett remekül a hosszú oldalon Tóth, 1–1.

A lefújás előtt Herczeg még a győztes gólt is megszerezhette volna Rajsli beadásából, a lövése viszont elkerülte a kaput.

Szűcs Róbert: – A meg nem adott gólunk, kapufáink és a kihagyott helyzeteink ellenére az erőnket mutatja, hogy a hosszabbításban egyenlítettünk, majd még a győzelemre is volt esélyünk.

BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC 1–1 (0–0)

Budapest, BKV Előre Stadion. Vezette: Dédesi Mátyás Benedek (Gutyán, Vilmányi).

BKV Előre: Köcse – Reizer, Forgács, Szabó N., Hajdi (Wágner, 91.), Lettner (Mudri, 87.), Kubó, Zsembery, Mile, Kerék, Ország. Edző: Hires Gábor.

HFC: Kálovits – Gréczi (Molnár Á., 72.), Zana, Herczeg, Török, Sipos G., Hajnal (Rajsli T., 72.), Tóth P., Guth, Zámbori D. (Illés R., 83.), Hegedűs (Kovács K., 83.). Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Kubó (53.), ill. Tóth P. (91.).

Az SZVSE a listavezető Monort 4–1-re győzte le itthon a 12. fordulóban.