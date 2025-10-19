október 19., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Keserédes vásárhelyi pontszerzés az NB III.-ban

Góllal kezdett a HFC a BKV Előre vendégeként, mégsem szerezte meg a vezetést. Az NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában a vásárhelyiek a 91. percben mentettek egy pontot, 1–1-es döntetlent játszottak idegenben.

Becsei Dávid

Már a második percben megszerezhette volna vezetést a HFC az NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában, de a játékvezető Hegedűs bombagólját visszafújta egy véleményes fault miatt. Küzdött a BKV Előre, de inkább a vásárhelyiek előtt adódtak lehetőségek. A 23. percben Gréczi, a 34.-ben pedig Hegedűs lőtt kapufát, míg a szünet előtt Sipos szöglet utáni fejese kerülte el centiméterekkel a kaput.

Egy pont a HFC mérlege az NB III. 12. fordulójában.
Temérdek helyzete és több kapufája is volt a HFC-nek, végül be kellett érnie egy ponttal a BKV Előre vendégeként az NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában.
Fotó: Karnok Csaba

Az 53. percben egy előrerúgott labdára csúsztak rá többen a kapu torkában, ami végül a hálóban kötött ki valószínűleg Kubó révén, 1–0. Ezt húsz percnyi meddő hazai fölény követte, majd magukra találtak ismét a vendégek. Tóth Péter a kapust kicselezve az üres kapura kissé kisodródva végül az oldal hálóba lőtt, míg a félidő derekán Gréczi sérült meg kontakt nélkül. Az első jelentés szerint bokaszalag-szakadást szenvedhetett.

Pontszerzés az utolsó pillanatban

A hajrára átállt három csatáros játékra a HFC, aminek köszönhetően futószalagon dolgozta ki helyzeteit. A hosszabbításban Rajsli középre lőtt labdájára érkezett remekül a hosszú oldalon Tóth, 1–1.

A lefújás előtt Herczeg még a győztes gólt is megszerezhette volna Rajsli beadásából, a lövése viszont elkerülte a kaput.

Szűcs Róbert: – A meg nem adott gólunk, kapufáink és a kihagyott helyzeteink ellenére az erőnket mutatja, hogy a hosszabbításban egyenlítettünk, majd még a győzelemre is volt esélyünk.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 12. forduló:

BKV Előre–Hódmezővásárhelyi FC 1–1 (0–0)
Budapest, BKV Előre Stadion. Vezette: Dédesi Mátyás Benedek (Gutyán, Vilmányi).
BKV Előre: Köcse – Reizer, Forgács, Szabó N., Hajdi (Wágner, 91.), Lettner (Mudri, 87.), Kubó, Zsembery, Mile, Kerék, Ország. Edző: Hires Gábor.
HFC: Kálovits – Gréczi (Molnár Á., 72.), Zana, Herczeg, Török, Sipos G., Hajnal (Rajsli T., 72.), Tóth P., Guth, Zámbori D. (Illés R., 83.), Hegedűs (Kovács K., 83.). Edző: Szűcs Róbert.
Gólszerzők: Kubó (53.), ill. Tóth P. (91.).

Az SZVSE a listavezető Monort 4–1-re győzte le itthon a 12. fordulóban.

