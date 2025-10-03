október 3., péntek

Labdarúgás

5 órája

Kemény hétvége vár az NB III.-as csapatokra

Címkék#HFC#NB III#SZVSE#labdarúgás#Szeged-Csanád GA II

A három együttesből kettő is itthon játszik. A szegedi csapatok hazai mérkőzéseivel folytatódnak a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának küzdelmei, míg a Hódmezővásárhelyi FC a listavezető vendége lesz.

Becsei Dávid

Vasárnap már 11 órakor pályára lép a Szent Gellért Fórumban a Szeged-Csanád GA II. a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának 10. fordulójában. Bilics Igor tanítványainak ellenfele az a Meton FC-Dabas lesz, amely a HFC-hez hasonlóan a dobogóért küzd. A szegedi fakó tíz ponttal a tizenegyedik helyen áll a tabellán, míg a fővárosiak tizenhattal a negyedik pozíciót foglalják el.

Hazai meccs vár az SZVSE-re az NB III.-ban.
Az NB III.-as Dél-keleti csoport 10. fordulójában a piros mezes SZVSE itthon, a sárga-kék mezes HFC pedig idegenben lép pályára.
Fotó: Karnok Csaba

Az SZVSE vasárnap 13 órától azt a III. kerületi TVE-t fogadja, amely a Szeged-Csanád GA II. elleni veresége óta a Vasas II.-vel és a Dunaharaszti MTK-val döntetlent játszott, míg a Martfűt 4–0-ra legyőzte legutóbb. A Kerület 15 ponttal az ötödik, az SZVSE 11-gyel a tizedik.

A szezon egyik legnehezebb meccse vár a HFC-re, ugyanis a listavezető, bajnokaspiráns Gyulai Termál FC otthonába utazik vasárnap 13 órára. A gyulaiak 22 pontot gyűjtöttek eddig, éppen az előző fordulóban szenvedték el idei első vereségüket az ESMTK vendégeként (2–1). A HFC 14 ponttal a hatodik, az előző körben az SZVSE-től szenvedett 2–1-es vereséget.

A labdarúgó NB III. 10. fordulójának a programja:

Vasárnap, 11 óra: Honvéd II.–ESMTK, Vasas II.–Csepel, Szeged-Csanád GA II.–Dabas. 13 óra: BKV Előre–Békéscsaba II., Gyula–HFC, SZVSE–III. ker. TVE, Martfű–Tiszaföldvár, Dunaharaszti MTK–Monor.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

