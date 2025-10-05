Csak felcsillant a vásárhelyi remény a bajnokesélyes otthonában

Megszerezhette volna a vezetést az ötödik percben a HFC Gyulán, de a labda a kapufán csattant. Küzdelmes mérkőzést játszottak a vásárhelyiek az NB III. Dél-keleti csoportját vezető hazaiak ellen. A 27. percben egy szögletre érkezett jó ütemben a rövidre Göblyös, 1–0. A szünet előtt megduplázták előnyüket a vendéglátók. Marsa hiába loholt vissza Lestyánnal, a korábbi szegedi játékos lefutotta, majd Herczeget is kicselezte és elcsavarta a labdát a hosszú alsóba, 2–0.

Czinanó Antal négy gólt kapott az NB III. Dél-keleti csoportját vezető Gyula ellen.

Fotó: Karnok Csaba

Az 55. minutumban Hajnal szemben a kapuval nem találta el a labdát nagy helyzetben. A 70. percben Tóth Péter váltott gólra egy szép vásárhelyi támadást, 2–1. Néhány perc erejéig felcsillant a HFC-remény, de egy kontra végén Vörös meglőtte a harmadik gyulai gólt is, majd egy újabb szögletet követően Zádori állította be a 4–1-es végeredményt.

Szűcs Róbert: – Gratulálok a bajnokesélyes Gyulának, megérdemelten nyert ellenünk.

Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC 4–1 (2–0)

Gyula, 250 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi, Benkő).

Gyula: Krnács – Göblyös (Kolarovszki, 86.), Szabó Cs., Zádori, Szabó P., Czirok (Katona, 83.), Máris (Vörös, 62.), Zabari, Lestyán (Zelenyánszki, 86.), Krajcsó, Trescsula (Szabó Zs., 83.). Edző: Ekker Attila.

HFC: Czinanó – Gréczi, Illés R., Zana, Herczeg, Török, Sipos G. (Hegedűs, a szünetben), Hajnal (Nagy R., 72.), Tóth P., Sági M., Marsa (Kovács K., 72.). Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Göblyös (27.), Lestyán (40.), Vörös (79.), Zádori (85.), ill. Tóth P. (70.).

A Szeged-Csanád GA II. 6–0-s vereséget szenvedett itthon a Meton-FC Dabastól.