Súlyos sérülés boríthatja az SZVSE terveit

Két elveszített rangadót követően hazai pályán próbálhat meg javítani a Hódmezővásárhelyi FC a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjában, amely a Budapest Honvéd II.-t látja vendégül. Mivel ezen a hétvégén nincs másodosztályú forduló, a kispestieknél több olyan labdarúgó is szerepet kaphat, aki magasabb osztályban játszik vagy készül.

Balogh Csaba várhatóan hosszú ideig nem léphet pályára az NB III-ban. Fotó: Török János

– Egy megerősített Honvéd II.-re számítunk vasárnap. Nekünk viszont gyorsan vissza kell találnunk a győztes útra, csak a három pont elfogadható vasárnap. Az elmúlt meccseken sok gólt kaptunk, csapatszinten ugyan működött a védekezésünk, ám több egyéni hibát is vétettünk, ezen kell javítanunk – mondta lapunknak Szűcs Róbert, a HFC edzője, aki minden kerettagjára számíthat a vasárnapi bajnokin.

Hosszú időre veszíthette el kapusát az SZVSE

A sereghajtó Tiszaföldvár kunszentmártoni albérletébe utazik a Szegedi VSE. A házigazdák a nyár folyamán több Csongrád-Csanád vármegyei labdarúgót szerződtetett, ám a szezon eddigi tíz meccséből kilencet is elveszített. Ami a Vasutasokat illeti, nem múlik a csapatot sújtó sérüléshullám: a fiatal kapus, Balogh Csaba a csütörtöki edzésen súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, így várhatóan hosszú időre elveszítette őt az SZVSE.

– Nagy hiba lenne lebecsülni az ellenfelünket. A Tiszaföldvár szoros meccset játszik, és biztos, hogy extra motivációval készülnek minden héten. Különlegességet adhat a meccsnek, hogy ellenfelünknél is sok szegedi játékos szerepel. Az utóbbi hetekben szerzett három győzelem nagyon jól jött számunkra, de szeretnénk tovább erősíteni a pozíciónkat, és a saját játékunkat játszva a győzelem a célunk vasárnap – mondta Kelemen Balázs, az SZVSE edzője.

Dél-alföldi derbit is hoz az NB III hétvégéje

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. egy dél-alföldi rangadót vív vasárnap, hiszen a Békéscsaba II. otthonában lép pályára. A csabaiak hazai környezetben ebben a szezonban egy győzelem mellett már négyszer is vereséget szenvedtek.