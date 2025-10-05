Hat gól és egy piros lap a Szeged-Csanád GA II. hazai bajnokiján

Nem sikerült befoltozniuk a szegedi védőknek a dabasi gólzsákot az NB III. 10. fordulójában. A hatodik percben Jakab Dávid cselezett a tizenhatos vonallal párhuzamosan balra, majd ballal lőtt, a labda pedig a kint helyezkedő Ménesi fölött a kapuba hullott, 0–1. Alig négy minutummal később sakk-matt helyzet alakult ki a szegedi kapu előtt, Kamarás alapvonalról visszagurított labdáját Domokos belsőzte be közelről az üres kapuba, 0–2.

Térdre kényszerítette a Dabas a Szeged-Csanád GA II. az NB III. 10. fordulójában.

Fotó: Török János

Óriási mezőnyfölényben játszottak a vendégek, a hazaiaknak a félpálya átlépése is gondot okozott a labdával. A 28. minutumban egy védők fölött átívelt labdát vágott be kapásból Czenky, 0–3.

Rémálomszerűen indult a második félidő szegedi szempontból, hiszen Pleskó a második sárga lapját is megkapta, így kiállította a játékvezető. Ezzel végképp elszálltak Bilics Igor tanítványainak a reményei, akik hősiesen küzdöttek, a hajrában Papp Áron révén szépíthettek volna, de lövése keresztbe elment a kapu előtt, majd pár pillanattal később egy kiugratás végén a kapusba lőtt.

Ezt megelőzően viszont Nagy Dániel is rúgott egy hatalmas kapufát szabadrúgásból, az 52. percben viszont a védők közül kilépő Kamarás gurított még egy gólt, 0–4.

Jakab szabadrúgásgólját a 79. percben Ménesi Kevin is megtámogatta, a bal oldalról élesen belőtt labdát csak a gólvonalon túlról tudta a lécre ütni, 0–5. Két perccel később Ilyés labdavesztése után egyérintőkkel passzolták ki a szegedi védelmet, Kamarás pedig kilőtte a jobb alsót közelről, 0–6.

A következő fordulóban a Békéscsaba II. vendége lesz a Szeged-Csanád GA II.

Szeged-Csanád GA II.–Meton-FC Dabas 0–6 (0–3)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 70 néző. Vezette: Borbényi Miklós Bence (Bán, Döbröntey).

Szeged-Csanád GA II.: Ménesi K. – Pleskó, Gera B. (Denucz, 75.), Nagy D. (Ördög, 75.), Budai (Árva, 56.), Deák, Holló Nagy, Papp Á., Bakó (Ilyés, a szünetben), Dudás, Nagy D. Edző: Bilics Igor.

Dabas: Berta – Bence Sz., Czenky (Kryvotsiuk, 61.), Kamarás, Tarjáni (Szabó Á., 61.), Földeák (Kiss K., 61.), Pacsirta (Kovács Á., a szünetben), Bolla, Jakab D., Kópis, Domokos B. (Kőrösi, 75.). Edző: Tóth Mihály.

Gólszerzők: Jakab D. (6., 79.), Domokos B. (10.), Czenky (28.), Kamarás (52., 81.).

Kiállítva: Pleskó (47.).