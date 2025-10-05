október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

13 órája

Hat gól és egy piros lap a Szeged-Csanád GA II. hazai bajnokiján

Címkék#FC Dabas#labdarúgás#Szeged-Csanád GA II

Hamar eldőlt a Szeged-Csanád GA II. sorsa itthon a Meton-FC Dabas ellen. A szegediek a tizedik percben már 2–0-s hátrányban voltak, végül 6–0-s vereséget szenvedtek a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának a 10. fordulójában.

Becsei Dávid

Nem sikerült befoltozniuk a szegedi védőknek a dabasi gólzsákot az NB III. 10. fordulójában. A hatodik percben Jakab Dávid cselezett a tizenhatos vonallal párhuzamosan balra, majd ballal lőtt, a labda pedig a kint helyezkedő Ménesi fölött a kapuba hullott, 0–1. Alig négy minutummal később sakk-matt helyzet alakult ki a szegedi kapu előtt, Kamarás alapvonalról visszagurított labdáját Domokos belsőzte be közelről az üres kapuba, 0–2.

Kikapott a Szeged-Csanád GA II. az NB III.-ban.
Térdre kényszerítette a Dabas a Szeged-Csanád GA II. az NB III. 10. fordulójában.
Fotó: Török János

Óriási mezőnyfölényben játszottak a vendégek, a hazaiaknak a félpálya átlépése is gondot okozott a labdával. A 28. minutumban egy védők fölött átívelt labdát vágott be kapásból Czenky, 0–3.

Rémálomszerűen indult a második félidő szegedi szempontból, hiszen Pleskó a második sárga lapját is megkapta, így kiállította a játékvezető. Ezzel végképp elszálltak Bilics Igor tanítványainak a reményei, akik hősiesen küzdöttek, a hajrában Papp Áron révén szépíthettek volna, de lövése keresztbe elment a kapu előtt, majd pár pillanattal később egy kiugratás végén a kapusba lőtt.

Ezt megelőzően viszont Nagy Dániel is rúgott egy hatalmas kapufát szabadrúgásból, az 52. percben viszont a védők közül kilépő Kamarás gurított még egy gólt, 0–4.

Jakab szabadrúgásgólját a 79. percben Ménesi Kevin is megtámogatta, a bal oldalról élesen belőtt labdát csak a gólvonalon túlról tudta a lécre ütni, 0–5. Két perccel később Ilyés labdavesztése után egyérintőkkel passzolták ki a szegedi védelmet, Kamarás pedig kilőtte a jobb alsót közelről, 0–6.

A következő fordulóban a Békéscsaba II. vendége lesz a Szeged-Csanád GA II.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 10. forduló:

Szeged-Csanád GA II.–Meton-FC Dabas 0–6 (0–3)
Szeged, Szent Gellért Fórum, 70 néző. Vezette: Borbényi Miklós Bence (Bán, Döbröntey).
Szeged-Csanád GA II.: Ménesi K. – Pleskó, Gera B. (Denucz, 75.), Nagy D. (Ördög, 75.), Budai (Árva, 56.), Deák, Holló Nagy, Papp Á., Bakó (Ilyés, a szünetben), Dudás, Nagy D. Edző: Bilics Igor.
Dabas: Berta – Bence Sz., Czenky (Kryvotsiuk, 61.), Kamarás, Tarjáni (Szabó Á., 61.), Földeák (Kiss K., 61.), Pacsirta (Kovács Á., a szünetben), Bolla, Jakab D., Kópis, Domokos B. (Kőrösi, 75.). Edző: Tóth Mihály.
Gólszerzők: Jakab D. (6., 79.), Domokos B. (10.), Czenky (28.), Kamarás (52., 81.).
Kiállítva: Pleskó (47.).

Az SZVSE a III. ker. TVE ellen nyert 3–1-re.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu