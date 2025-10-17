október 17., péntek

1 órája

Bombaformában lévő listavezető érkezik Szegedre

Címkék#HFC#SZVSE#labdarúgás#Szeged-Csanád GA II

A három csongrád-csanádi együttes közül kettőre is utazás vár. Az SZVSE viszont győzelmi hullámon ülve fogadja a hétről hétre bombaformában futballozó, immár listavezető Monort a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában.

Becsei Dávid

Visszafogottabb szezonrajt után magára talált az SZVSE az NB III.-ban. Az elmúlt hat fordulóban mindössze egyszer kaptak ki Kéri Tamásék, akkor az ESMTK vitte el a pontokat Szegedről. Négy meccset nyertek meg egy döntetlen mellett, jelenleg három találkozó óta íródik győzelmi sorozatuk. Vasárnap 13 órától viszont az a Monor érkezik hozzájuk vendégségbe, amely idén még nem kapott ki, nyolc győzelme mellett három döntetlennel büszkélkedhet, 27 pontot gyűjtve vezetik a tabellát a 25 pontos Gyula előtt. Az SZVSE-ben Balogh Csaba biztosan nem lesz ott pályán, ugyanis az elmúlt héten súlyos sérülést szenvedett.

Itthon játszik NB III.-as rangadót az SZVSE.
A HFC idegenben, az SZVSE itthon lép pályára vasárnap az NB III.-ban.
Fotó: Karnok Csaba

Valószínűleg csak papíron vár könnyebb mérkőzés vasárnap 13 órától a hatodik helyen álló, 17 pontos HFC-re, amely a tizenegyedik és 13 pontos BKV Előre otthonába utazik.

A Szeged-Csanád GA II. a maga tizenegy pontjával a HFC-től csak rosszabb gólkülönbsége miatt lemaradt Vasas II. vendége lesz vasárnap 11 órától.

NB III., Dél-keleti csoport, 12. forduló, program:

Vasárnap, 11 óra: Honvéd II.–III. ker. TVE, Vasas II.–Szeged-Csanád GA II. 13 óra: ESMTK–Békéscsaba II., BKV Előre–HFC, Gyula–Tiszaföldvár, SZVSE–Monor, Martfű–Csepel, Dunaharaszti MTK–Dabas.

 

