1 órája
Bombaformában lévő listavezető érkezik Szegedre
A három csongrád-csanádi együttes közül kettőre is utazás vár. Az SZVSE viszont győzelmi hullámon ülve fogadja a hétről hétre bombaformában futballozó, immár listavezető Monort a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának 12. fordulójában.
Visszafogottabb szezonrajt után magára talált az SZVSE az NB III.-ban. Az elmúlt hat fordulóban mindössze egyszer kaptak ki Kéri Tamásék, akkor az ESMTK vitte el a pontokat Szegedről. Négy meccset nyertek meg egy döntetlen mellett, jelenleg három találkozó óta íródik győzelmi sorozatuk. Vasárnap 13 órától viszont az a Monor érkezik hozzájuk vendégségbe, amely idén még nem kapott ki, nyolc győzelme mellett három döntetlennel büszkélkedhet, 27 pontot gyűjtve vezetik a tabellát a 25 pontos Gyula előtt. Az SZVSE-ben Balogh Csaba biztosan nem lesz ott pályán, ugyanis az elmúlt héten súlyos sérülést szenvedett.
Valószínűleg csak papíron vár könnyebb mérkőzés vasárnap 13 órától a hatodik helyen álló, 17 pontos HFC-re, amely a tizenegyedik és 13 pontos BKV Előre otthonába utazik.
A Szeged-Csanád GA II. a maga tizenegy pontjával a HFC-től csak rosszabb gólkülönbsége miatt lemaradt Vasas II. vendége lesz vasárnap 11 órától.
NB III., Dél-keleti csoport, 12. forduló, program:
Vasárnap, 11 óra: Honvéd II.–III. ker. TVE, Vasas II.–Szeged-Csanád GA II. 13 óra: ESMTK–Békéscsaba II., BKV Előre–HFC, Gyula–Tiszaföldvár, SZVSE–Monor, Martfű–Csepel, Dunaharaszti MTK–Dabas.
