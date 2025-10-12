október 12., vasárnap

Labdarúgás

2 órája

Nehéz meccsen aratott könnyed sikert az SZVSE

Címkék#NB III#Tiszaföldvár#Amariutei#SZVSE#labdarúgás

Az első negyedóra veszélyes kontráit kivédekezték, utána pedig magabiztos sikert arattak. Az SZVSE 4–1-re győzött az NB III. Dél-keleti csoportjában sereghajtó Tiszaföldvár kunszentmártoni otthonában, a tabellán pedig feljött a hatodik helyre.

Becsei Dávid

Nem indult könnyen az SZVSE mérkőzése az NB III.-ban a Tiszaföldvár ellen, hiszen a hazaiak átadták a labdát és a területeket, de több veszélyes kontrát is vezettek. Az első negyedórában viszont állta a sarat a szegedi védelem, míg a 20. percben Ábrahám-Fúrús lecsúsztatott labdáját Amariutei pörgette be a hálóba a kapus mellett, 0–1.

Csamangó Tibor az NB III.-as SZVSE labdarúgója.
Fontos három pontot gyűjtött be az SZVSE a Tiszaföldvár otthonában az NB III. 11. fordulójában.
Fotó: Török János

Az első félidő derekán már egyre kisebb veszélyt jelentettek a hazaiak a vendégek kapujára, mégis ekkor sikerült betalálniuk. Egy védelmi pontatlanság után Pataki Zoltán volt eredményes, 1–1. Még szünet előtt visszavette az SZVSE a vezetést, miután a védők közül kilépő Amariuteit Haraszin buktatta. Az ítélet piros lap és tizenegyes volt, utóbbit Kéri Tamás értékesítette, 1–2.

Amariutei triplázott

A második játékrészben emberhátrányban már nem tudott kontrákból sem veszélyes lenni a Tiszaföldvár. Sorin Amariutei előbb Kormányos Kolos, majd Rádai Gergely szép beadásából fejelt gólt a bal, illetve a jobb felső sarokba, 1–4.

Vasárnap 13 órától a Gyula III. ker. TVE elleni 2–1-es veresége után élre ugró Monort fogadja az SZVSE.

Kelemen Balázs: – Hatalmas gratuláció a srácoknak, mert mindig a legkönnyebbnek ígérkező meccs a legnehezebb, így volt ez ma is. Nem volt könnyű dolgunk, de fontos három pontot gyűjtöttünk be idegenben.

Labdarúgás, NB III., Dél-keleti csoport, 11. forduló:

Tiszaföldvár–SZVSE 1–4 (1–2)
Kunszentmárton. Vezette: Pusztai Gergely (Bencze A., Kiss B.).
Tiszaföldvár: Bartók – Lőrincz B., Murár, Orovecz, Berta, Haraszin, Povázsai, Pataki, Szabad (Szécsi, 74.), Nagy S., Milencovici (Molnár A., 77.). Edző: Korom Tibor.
SZVSE: Zelman – Kormányos (Rádai, 62.), Tóth D., Csamangó T., Dobronoky (Bóta, 76.), Benyó (Papp Á., 62.), Farkas M., Ábrahám-Fúrús (Albert Cs., 69.), Kelemen V. (Nagy B., 69.), Kéri, Amariutei. Megbízott edző: Mészáros Zoltán.
Gólszerzők: Pataki (29.), ill. Amariutei (20., 55., 74.), Kéri (42. – 11-esből).
Kiállítva: Haraszin (41.).

A HFC 1–0-ra győzött a Honvéd II. ellen.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

