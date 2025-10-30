Parádés őszt produkál a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a női labdarúgó NB I.-ben

Csodálatosan szerepel eddig a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a női labdarúgó NB I.-ben. Major László tanítványai a kötelező mellett bravúrpontokat is szállítottak az ETO FC Győr elleni sikerrel. Az előző idény hasonló szakaszában tizenhárom pontnál tartottak szegediek.

Major László várakozásait is felülmúlja a KÉSZ-St. Mihály-Szeged őszi szereplése a női labdarúgó NB I.-ben.

Fotó: Gémes Sándor

– És még ennél is jobban zárhatjuk az őszt, ha legyőzzük a Budaörsöt – kezdte azon felvetésünkre Major László, miszerint ilyen sikeres őszt talán még sosem produkált csapata. – Ha még gyarapítjuk a pontjainkat az év hátralévő négy bajnokiján, akkor megőrizhetjük a negyedik helyünket. Az biztos, hogy sokkal jobban szereplünk idén ősszel, mint tavaly, maximálisan elégedett vagyok a lányok teljesítményével, felülmúlják a várakozásainkat – tette hozzá.

Szegedi futballista a női labdarúgó NB I. góllövőlistájának élén

A válogatottszünet során há­­rom játékosára nem számíthatott Major, ugyanis Nadja Djurdjevac, Anastasija Krstovic és Sara Simonovic a montenegrói fel­­nőtt­­válogatottnál járt összetartáson. A női labdarúgó NB I. góllövőlistáját tizennégy találattal vezető Milica Popovics szerb válogatott meghívója viszont egyelőre még várat magára.

A válogatottszünetben Ma­­gyarkanizsán a Topolya SC-t 7–4-re győzte le a szegedi női labdarúgócsapat Popovics mesterhármasa mellett Nagy Lilla duplájával, valamint Baranyi Barbara és Barna Bíborka góljával.

Nem feltartott kézzel játszanak majd

– Nem lebecsülve a Budaörsöt, mindenképpen szeretnénk hazahozni tőlük a három pontot. Utána a három dobogós ellen lépünk még pályára. Nehéz meccsek lesznek az FTC, az MTK és a Puskás Akadémia ellen, de nem feltartott kézzel játszunk majd egyik ellen sem. A Fradival a kupában, a Puskással pedig a bajnokságban játszottunk szoros találkozót – emlékezett vissza Major László.

A női labdarúgó NB I. állása:

1. MTK 8 7 1 0 24 – 4 22 2. Puskás A. 8 6 1 1 24 – 7 19 3. FTC 7 6 1 0 22 – 6 19 4. St. Mihály 8 5 0 3 17 – 12 15 5. ETO FC 8 4 1 3 14 – 10 13 6. Pécsi MFC 8 4 0 4 10 – 8 12 7. Újpest 8 4 0 4 15 – 18 12 8. Honvéd 8 2 3 3 12 – 13 9 9. Diósgyőr 8 2 0 6 10 – 28 6 10. Viktoria FC 8 1 1 6 6 – 15 4 11. Budaörs 7 1 0 6 9 – 22 3 12. Szekszárd 8 0 2 6 6 – 26 2

