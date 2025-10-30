október 30., csütörtök

Női labdarúgás

2 órája

Parádés őszt produkál a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a női labdarúgó NB I.-ben

Címkék#Major László#KÉSZ-St Mihály-Szeged#női labdarúgás

A válogatottszünet után szombaton 18 órától Budaörsön folytatja szereplését a KÉSZ-St. Mihály-Szeged. Kiemelkedő teljesítményt nyújt a csapat idén a női labdarúgó NB I.-ben, hiszen nyolc fordulót követően tizenöt ponntal a tabella negyedik pozícióját foglalja el.

Becsei Dávid

Csodálatosan szerepel eddig a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a női labdarúgó NB I.-ben. Major László tanítványai a kötelező mellett bravúrpontokat is szállítottak az ETO FC Győr elleni sikerrel. Az előző idény hasonló szakaszában tizenhárom pontnál tartottak szegediek. 

A női labdarúgó NB I.-ben játszó szegediek edzője, Major László.
Major László várakozásait is felülmúlja a KÉSZ-St. Mihály-Szeged őszi szereplése a női labdarúgó NB I.-ben.
Fotó: Gémes Sándor

– És még ennél is jobban zárhatjuk az őszt, ha legyőzzük a Budaörsöt – kezdte azon felvetésünkre Major László, miszerint ilyen sikeres őszt talán még sosem produkált csapata. – Ha még gyarapítjuk a pontjainkat az év hátralévő négy bajnokiján, akkor megőrizhetjük a negyedik helyünket. Az biztos, hogy sokkal jobban szereplünk idén ősszel, mint tavaly, maximálisan elégedett vagyok a lányok teljesítményével, felülmúlják a várakozásainkat – tette hozzá. 

Szegedi futballista a női labdarúgó NB I. góllövőlistájának élén

A válogatottszünet során há­­rom játékosára nem számíthatott Major, ugyanis Nadja Djurdjevac, Anastasija Krstovic és Sara Simonovic a montenegrói fel­­nőtt­­válogatottnál járt összetartáson. A női labdarúgó NB I. góllövőlistáját tizennégy találattal vezető Milica Popovics szerb válogatott meghívója viszont egyelőre még várat magára. 

A válogatottszünetben Ma­­gyarkanizsán a Topolya SC-t 7–4-re győzte le a szegedi női labdarúgócsapat Popovics mesterhármasa mellett Nagy Lilla duplájával, valamint Baranyi Barbara és Barna Bíborka góljával. 

Nem feltartott kézzel játszanak majd

– Nem lebecsülve a Budaörsöt, mindenképpen szeretnénk hazahozni tőlük a három pontot. Utána a három dobogós ellen lépünk még pályára. Nehéz meccsek lesznek az FTC, az MTK és a Puskás Akadémia ellen, de nem feltartott kézzel játszunk majd egyik ellen sem. A Fradival a kupában, a Puskással pedig a bajnokságban játszottunk szoros találkozót – emlékezett vissza Major László. 

A női labdarúgó NB I. állása:

 1.MTK871024422
 2.Puskás A.861124719
 3.FTC761022619
 4.St. Mihály8503171215
 5.ETO FC8413141013
 6.Pécsi MFC840410812
 7.Újpest8404151812
 8.Honvéd823312139
 9.Diósgyőr820610286
 10.Viktoria FC81166154
 11.Budaörs71069223
 12.Szekszárd80266262

Íme a St. Mihály–ETO FC (2–1) meccs összefoglalója:

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

