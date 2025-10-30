2 órája
Parádés őszt produkál a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a női labdarúgó NB I.-ben
A válogatottszünet után szombaton 18 órától Budaörsön folytatja szereplését a KÉSZ-St. Mihály-Szeged. Kiemelkedő teljesítményt nyújt a csapat idén a női labdarúgó NB I.-ben, hiszen nyolc fordulót követően tizenöt ponntal a tabella negyedik pozícióját foglalja el.
Csodálatosan szerepel eddig a KÉSZ-St. Mihály-Szeged a női labdarúgó NB I.-ben. Major László tanítványai a kötelező mellett bravúrpontokat is szállítottak az ETO FC Győr elleni sikerrel. Az előző idény hasonló szakaszában tizenhárom pontnál tartottak szegediek.
– És még ennél is jobban zárhatjuk az őszt, ha legyőzzük a Budaörsöt – kezdte azon felvetésünkre Major László, miszerint ilyen sikeres őszt talán még sosem produkált csapata. – Ha még gyarapítjuk a pontjainkat az év hátralévő négy bajnokiján, akkor megőrizhetjük a negyedik helyünket. Az biztos, hogy sokkal jobban szereplünk idén ősszel, mint tavaly, maximálisan elégedett vagyok a lányok teljesítményével, felülmúlják a várakozásainkat – tette hozzá.
Szegedi futballista a női labdarúgó NB I. góllövőlistájának élén
A válogatottszünet során három játékosára nem számíthatott Major, ugyanis Nadja Djurdjevac, Anastasija Krstovic és Sara Simonovic a montenegrói felnőttválogatottnál járt összetartáson. A női labdarúgó NB I. góllövőlistáját tizennégy találattal vezető Milica Popovics szerb válogatott meghívója viszont egyelőre még várat magára.
A válogatottszünetben Magyarkanizsán a Topolya SC-t 7–4-re győzte le a szegedi női labdarúgócsapat Popovics mesterhármasa mellett Nagy Lilla duplájával, valamint Baranyi Barbara és Barna Bíborka góljával.
Nem feltartott kézzel játszanak majd
– Nem lebecsülve a Budaörsöt, mindenképpen szeretnénk hazahozni tőlük a három pontot. Utána a három dobogós ellen lépünk még pályára. Nehéz meccsek lesznek az FTC, az MTK és a Puskás Akadémia ellen, de nem feltartott kézzel játszunk majd egyik ellen sem. A Fradival a kupában, a Puskással pedig a bajnokságban játszottunk szoros találkozót – emlékezett vissza Major László.
A női labdarúgó NB I. állása:
|1.
|MTK
|8
|7
|1
|0
|24
|–
|4
|22
|2.
|Puskás A.
|8
|6
|1
|1
|24
|–
|7
|19
|3.
|FTC
|7
|6
|1
|0
|22
|–
|6
|19
|4.
|St. Mihály
|8
|5
|0
|3
|17
|–
|12
|15
|5.
|ETO FC
|8
|4
|1
|3
|14
|–
|10
|13
|6.
|Pécsi MFC
|8
|4
|0
|4
|10
|–
|8
|12
|7.
|Újpest
|8
|4
|0
|4
|15
|–
|18
|12
|8.
|Honvéd
|8
|2
|3
|3
|12
|–
|13
|9
|9.
|Diósgyőr
|8
|2
|0
|6
|10
|–
|28
|6
|10.
|Viktoria FC
|8
|1
|1
|6
|6
|–
|15
|4
|11.
|Budaörs
|7
|1
|0
|6
|9
|–
|22
|3
|12.
|Szekszárd
|8
|0
|2
|6
|6
|–
|26
|2
Íme a St. Mihály–ETO FC (2–1) meccs összefoglalója:
