Két perc alatt jött a fordulat a Szent Gellért Fórumban
Nehezen indult a Viktória elleni meccs a KÉSZ-St. Mihály Szeged számára, de a félidőt követően feljavult a Tisza-partiak játéka, és újabb három pontot szereztek a női labdarúgó NB I.-ben.
A szünet után jöttek a szegedi gólok a Viktória ellen.
Fotó: Gémes Sándor
Két korábbi szövetségi kapitányról, Mezey Györgyről és Bacsó Istvánról emlékeztek meg a St. Mihály és a Viktória hétközi női labdarúgó NB I-es bajnokija előtt. Nem indult jól a meccs szegedi szempontból, hiszen már a korai szakaszban a sérüléséből csak nemrég visszatérő Suták Dorkát kellett lecserélni kényszerű okok miatt. Egy-egy kisebb lehetőség mellett többnyire mezőnyjátékkal telt az első negyed óra, majd húsz perc játékot követően egy szabadrúgásnál kihagyott a szegedi védelem koncentrációja, a lecsorgó labdára pedig Urbán csapott le, és passzolta be a kapuba közelről. Nem igazán találta a játék ritmusát a St. Mihály az első félidőben, Djurdjevac átlövését leszámítva nem is veszélyeztette Schvirján kapuját a szegedi csapat.
A szünet után először tudott meglódulni a meccsen Milica Popovic, a St. Mihály gólfelelősének lövése a bal kapufáról jött vissza, viszont az ötösön a kipattanóra érkező Komlós kapáslövésével kiegyenlített. Rögtön ezt követően meg is fordította a meccset a Tisza-parti csapat, Djurdjevac remek ütemű indításával Popovic lépett ki, a St. Mihály szerb támadója pedig okosan elgurította a labdát a vendégek kapusa mellett, megszerezve ezzel szezonbeli tizenharmadik találatát.
Ötödik sikerét aratta a női labdarúgó NB I-ben a St. Mihály
Egy sarokrúgást követően kavarodás alakult ki a szegedi kapu előterében, de a szombathelyiek lövése mellé szállt. A vendégek főleg felívelésekkel próbálkoztak, míg a túloldalon Popovic próbálta kiszolgálni Horváth Larát, akinek közeli kísérlete nem sokkal ment el a kapu mellett.
A meccs végére jött a slusszpoén, a vendégek komolyabb erőpróba elé ekkor már nem tudták állítani a St. Mihályt. Nagy Lilla bal oldali beadását Milica Popovic fejelte be a Viktória kapujába, ezzel pedig lezárta a találkozót, nyolcadik meccsén pedig már tizennegyedik alkalommal volt eredményes. A St. Mihály ötödik sikerét aratta a bajnokságban, legközelebb pedig a válogatott meccsek miatt csak november elsején folytatja a bajnokságot.
Major László: – Az idegenbeli bravúr után egy kötelező győzelmet szereztünk, kevésbé jó játékkal. Gratulálok a lányoknak! Bízom benne, hogy a forduló után a negyedik helyen állunk majd a tabellán.
Két perc alatt megfordította, és megnyerte a meccset a St. MihályFotók: Gémes Sándor
KÉSZ-St. Mihály Szeged–Viktória FC 3–1 (0–1)
Női labdarúgó Simple NB I., 8. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 100 néző. Vezette: Sipos Katalin (Nyeste, Rigó).
KÉSZ-St. Mihály Szeged: Aradi – Simonovic (Horváth A., 89.), Djurdjevac, Popovic, Sajti, Török, Komlós, Ónodi, Suták (Szőke, 5.), Barna (Horváth L., 62.), Németh Zs. Edző: Major László.
Viktória: Schvirján – Licskai, Sági (Csizmadia, a szünetben), Urbán, Varró (Csanádi, 74.), Kovács V., Pintér, Nagy D., Petrovics (Csejtei, 77.), Gravencz (Polovics, 58.), Németh M. (Novák, 74.). Edző: Markó Edina.
Gólszerzők: Komlós (54.), Popovic (56. 92.), il. Urbán (21.).
