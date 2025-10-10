Olimpiai bajnok állította be a végeredményt a szegedi kupameccsen

Kilenc nap alatt háromszor találkozik egymással az SZVE Goodwill Pharma Fortacell és a Ferencváros női vízilabdacsapata. A legutóbbi bajnokit követően ezúttal is a Tiszavirág sportuszodában találkozott a két csapat, ám ezúttal a női vízilabda BENU magyar kupa negyeddöntőjének első felvonásán ugrottak vízbe. A zöld-fehéreknél már ott voltak a bajnokit kihagyott klasszisok, így Keszthelyi Rita és Gurisatti Gréta is játszott a Final Fourért vívott párharc szegedi meccsén.

A Ferencváros nagy lépést tett a négyes döntőbe jutásért a női vízilabda magyar kupában. Fotó: Török János

A Final Four a tét a női vízilabda magyar kupában

Mindezek ellenére szorosabb meccset játszott a Fradival a Szeged: az első negyedben csak kettővel vezettek a fővárosiak, majd a második nyolc percben már más ritmusban játszottak, és Beatriz Ortiz emberelőnyös gólja után öt volt a különbség a csapatok között 1–6-nál. Az olimpiai bajnok spanyol klasszis állította be a meccs végeredményét is, végül kereken tízzel nyert a Ferencváros. A párharc második mérkőzését szombaton 14 órától a Népligetben játsszák.

SZVE Goodwill Pharma Fortacell–FTC Telekom 6–16 (1–3, 3–7, 1–3, 1–3)

Női vízilabda BENU Magyar kupa, negyeddöntő, első mérkőzés. Szeged, Tiszavirág sportuszoda, vezette: Kádár, ifj. Berki.

SZVE Goodwill Pharma Fortacell: Gyöngyösi – Baksa, Tátrai, Mihály 2, Bódi, Botka, Németh V. 1. Csere: Cuk M. 1, Felkai, Cuk E. 1, Pádár 1. Vezetőedző: Kerekes Csaba.

FTC: Neszmély – Plevritou 2, de Vries, Keszthelyi 1, Ortiz 3, Bonca 1, Szilágyi 1. Csere: Gurisatti 1, Vályi 1, Hertzka 1, Leimeter 3, Kuna 1, Szalkai 1. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Gól – emberelőnyből: 2/7, ill. 5/8.

Gól – ötméteresből: 1/2, ill. 3/3.