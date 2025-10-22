Ilyen még nem történt a női vízilabda OB I.-ben, a Szentes tudott gólt dobni

Nem számíthatott túl sok jóra a Valdor Szentes szerdán este. A női vízilabda OB I. alapszakaszának negyedik fordulójában ugyanis a címvédő otthonába utaztak a Kurca-partiak, ráadásul az FTC-Telekom a legerősebb összeállításában várta a meccset. Egyfajta főpróba volt ez a hazaiak számára, hiszen szombaton 18 órától már a görög bajnok Vougliagmeni ellen játszanak a Bajnokok Ligája csoportkörének első összecsapásán.

A Valdor Szentes lőtt gól nélkül zárta a női vízilabda OB I.-ben az FTC-Telekom vendégeként.

Fotó: Török János – archív

Az első perctől kezdve lehengerlően vízilabdázott a Ferencváros a Szentes ellen. Megoszlottak a gólok, míg a védelem tökéletesen zárt a zöld-fehérek szemszögéből. A bajnoki címvédő FTC-Telekom 23–0-ra győzte le a Valdor Szentest, ami történelmi siker, hiszen eddig a női vízilabda OB I.-ben nem volt arra példa, hogy egy csapat dobott gól nélkül zárjon egy mérkőzést. A történet pikantériája, hogy a Fradi vezetőedzője az a Matajsz Márk, aki szentesi születésű, jelenlegi csapatához pedig éppen a Kurca-parti városból szerződött 2024 nyarán. A játékosok között is akadt két korábbi szentesi játékos, a holland center, Noa de Vries, valamint Bonca Vivien.

A másik csongrád-csanádi csapat, az SZVE Goodwill Pharma Fortacell szombaton 14 órától a KSI vendége lesz a női vízilabda OB I. negyedik fordulójában.

Női vízilabda OB I., alapszakasz, 4. forduló:

FTC-Telekom–Valdor Szentes 23–0 (6–0, 4–0, 8–0, 5–0)

Budapest, FTC Uszoda. Vezette: Pintér, Némethy.

Ferencváros: Neszmély – Keszthelyi 2, Leimeter 4, Kuna 3, de Vries, Bonca 3, Kovács-Csatlósné Szilágyi D. 1. Csere: Kiss A. (kapus), E. Plevritou 1, Máté Zs., Gurisatti 4, Vályi V. 2, Hertzka 2, Gulyás-Oldal 1. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Szentes: Füsti Molnár – Varga V., Lengyel D., Rácz, Erdélyi, Dömsödi Döniz, Furák-Szabovik. Csere: Hajdú (kapus), Kovács V., Mácsai K., Molnár D., Zöld, Korom, de Bue. Vezetőedző: Tóth Gyula.

Gól – emberelőnyből: 7/12, ill. 0/2.

Ötméteresből: 3/3, ill. 0/3.

Kipontozódott: Varga V., Rácz.