Több klasszisa nélkül is magabiztosan nyert az FTC Szegeden – galériával
Nem fért kétség az FTC-Telekom szegedi győzelméhez. A női vízilabda OB I. alapszakaszának 3. fordulójában a bajnoki címvédő Ferencváros több egykori szentesi játékossal a keretében, Matajsz Márk vezetőedzővel a parton 19–3-ra nyert az SZVE Goodwill Pharma Fortacell ellen a Tiszavirág sportuszodában.
Tátrai Szonja (balról) és a Szeged küzdött az erősebb FTC ellen.
Fotó: Török János
A Ferencváros és a Szegedi VE sem a legerősebb összeállításában ugrott medencébe egymás ellen a női vízilabda OB I. harmadik fordulójában. Hazai oldalról a nyáron éppen a vendégektől leigazolt Felkai Sára, valamint Bocskay Edit hiányzott, míg az FTC-ből Neszmély Boglárka, Keszthelyi Rita, Gurisatti Gréta, Hertzka Orsolya és Eleftheria Plevritou. Ezek viszont az erőviszonyokat döntően nem befolyásolták, a címvédő zöld-fehérek magabiztos sikert arattak.
Kilenc napon belül háromszor is játszik egymással a Szegedi VE és az FTC. Ezt a bajnokit követően ugyanis a Magyar Kupa negyeddöntőjében is találkoznak pénteken 19 órától Szegeden, illetve szombaton 14 órától a Népligetben.
A “párharc” első felvonását ellentmondást nem tűrően kezdték a zöld-fehérek. Remekül védekeztek, míg támadásban is hozták a tőlük elvárhatót, így mindössze tizenegy perc játékot követően már 9–0-ra vezettek a vendégek Szegeden. A nagyszünet előtt még született két hazai találat, összességében viszont a részcélok sikereire támaszkodhatnak Kerekes Csaba tanítványai.
Kerekes Csaba: – Gratulálok a Fradinak, más célokért küzdünk, mint ők. Mindkét csapatban volt hiányzó, nálunk serdülő és ifista korú játékos is volt a vízben. Olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyek reálisak lehetnek. Igyekeztünk elkerülni a megúszás gólokat, amely nagy részben sikerült. Igyekszünk levonni a konzekvenciát ebből a négy negyedből, és tanulni a pénteki Magyar Kupa-mérkőzésre belőle. Gratulálok a gyermek csapatunkból felhozott Sándor Lucának, aki karrierje első OB I.-es meccsét játszotta.
Kikapott a Szeged a FraditólFotók: Török János
MOL női vízilabda OB I., alapszakasz, 3. forduló:
SZVE Goodwill Pharma Fortacell–FTC-Telekom 3–19 (0–4, 2–6, 0–5, 1–4)
Szeged, Tiszavirág sportuszoda. Vezette: Szabó X., Varga M.
Szeged: Gyöngyösi – Baksa B. 1, Tátrai, Mihály K., Bódi, Botka, Németh 1. Csere: Varga N. (kapus), Cuk M. 1, Cuk E., Pádár B. Vezetőedző: Kerekes Csaba.
Ferencváros: Kiss A. – de Vries 2, Vályi V. 2, Szalkai 3, Kuna 2, Ortiz 1, Bonca. Csere: Mikola (kapus), Tóth L. 2, Matajsz J. 1, Máté Zs. 3, Füle 2, Leimeter 1, Szilágyi D. Vezetőedző: Matajsz Márk.
Gól – emberelőnyből: 1/7, ill. 5/10.
Ötméteresből: 0/2, ill. 3/3.
Kipontozódott: Bódi, ill. Bonca, Matajsz J.
