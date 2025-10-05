Több klasszisa nélkül is magabiztosan nyert az FTC Szegeden – galériával

A Ferencváros és a Szegedi VE sem a legerősebb összeállításában ugrott medencébe egymás ellen a női vízilabda OB I. harmadik fordulójában. Hazai oldalról a nyáron éppen a vendégektől leigazolt Felkai Sára, valamint Bocskay Edit hiányzott, míg az FTC-ből Neszmély Boglárka, Keszthelyi Rita, Gurisatti Gréta, Hertzka Orsolya és Eleftheria Plevritou. Ezek viszont az erőviszonyokat döntően nem befolyásolták, a címvédő zöld-fehérek magabiztos sikert arattak.

Kerekes Csaba (középen guggol) vezetőedző részcélokat tűzött ki a szegedi lányok elé a női vízilabda OB I. mérkőzésén az FTC ellen.

Fotó: Török János

Kilenc napon belül háromszor is játszik egymással a Szegedi VE és az FTC. Ezt a bajnokit követően ugyanis a Magyar Kupa negyeddöntőjében is találkoznak pénteken 19 órától Szegeden, illetve szombaton 14 órától a Népligetben.

A “párharc” első felvonását ellentmondást nem tűrően kezdték a zöld-fehérek. Remekül védekeztek, míg támadásban is hozták a tőlük elvárhatót, így mindössze tizenegy perc játékot követően már 9–0-ra vezettek a vendégek Szegeden. A nagyszünet előtt még született két hazai találat, összességében viszont a részcélok sikereire támaszkodhatnak Kerekes Csaba tanítványai.

Kerekes Csaba: – Gratulálok a Fradinak, más célokért küzdünk, mint ők. Mindkét csapatban volt hiányzó, nálunk serdülő és ifista korú játékos is volt a vízben. Olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyek reálisak lehetnek. Igyekeztünk elkerülni a megúszás gólokat, amely nagy részben sikerült. Igyekszünk levonni a konzekvenciát ebből a négy negyedből, és tanulni a pénteki Magyar Kupa-mérkőzésre belőle. Gratulálok a gyermek csapatunkból felhozott Sándor Lucának, aki karrierje első OB I.-es meccsét játszotta.