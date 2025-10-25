Új edzőjével először nyert a Szeged a bajnokságban

A Magyar Kupa kvalifikációs csoportköre után a női vízilabda OB I. alapszakaszában is legyőzte a KSI-t az Szegedi VE. Kerekes Csaba vezetőedző együttese ismét hét gólt kapott a fővárosi csapattól, de a kupában szerzett tizenöt találat után most tizenkettőig jutottak a bajnokságban.

Tátrai Szonja két gólt dobott a női vízilabda OB I. 4. fordulójában a KSI ellen.

Fotó: Török János

A Szeged dobta az első gólt a bajnokin, azonban a KSI az első negyed során kétszer is vezetni tudott. A második etap elején még 3–3-nál egyenlítettek a fővárosiak, azt követően viszont Mihály Kingáék akarata érvényesült. A harmadik negyed derekán már 4–8 állt az eredményjelzőn, az utolsó ráúszást követően viszont 9–7-re zárkóztak fel a hazaiak. Többször viszont már nem találtak be, a szegediek viszont háromszor is, így összességében magabiztos játékkal gyűjtötték be első bajnoki pontjaikat idén nyáron érkezett edzőjükkel, Kerekes Csabával.

Október 31-én 19 órától a Győrt fogadja a Szegedi VE a Tiszavirág sportuszodában.

Kerekes Csaba: – Kemény, küzdelmes mérkőzést játszottunk, még én is elfáradtam a parton, nemhogy a lányok a medencében. Rengeteg fiatal tehetség alkotja a KSI keretét, komoly kihívás elé állítottak bennünket. Tempós mérkőzést játszottunk, a csapatom játékával a legtöbb szempontból elégedett vagyok. Azt kértem a lányoktól, hogy fegyelmezetten hajtsák végig a négy negyedet, meg is tették, úgyhogy dicséret jár a koncentrált játékért. Sok kapufát lőttünk, de még így is megszereztük a számunkra nagyon fontos három pontot.

Női vízilabda OB I., alapszakasz, 4. forduló:

KSI–SZVE Goodwill Pharma Fortacell 7–12 (3–2, 0–3, 3–4, 1–3)

Budapest, Komjádi Béla sportuszoda. Vezette: Bors, Petik.

KSI: Eikel – Binder, Forster, Dimitrovics 1, Péter N. 2, Kenderes 1, Kemény 2. Csere: Kókány, Kiss K. 1, Hegedűs, Deák, Szabó Á., Lévai. Vezetőedző: Petrák Kevin.

Szeged: Varga N. – Felkai 1, Tátrai 2, Mihály K. 2, Bódi 3, Botka 1, Németh V. Csere: Cuk M. 1, Bocskay, Cuk E., Pádár B. 2. Vezetőedző: Kerekes Csaba.

Gól – emberelőnyből: 2/11, ill. 2/4.

Ötméteresből: 0/1, ill. 2/4.