Élcsapatot fogad a Szeged és a Szentes is az OB I.-ben

Két-két mérkőzésen már a Valdor Szentes és a Szegedi VE is túl van a női vízilabda OB I.-ben. Az első pont vagy pontok megszerzése egyelőre várat magára mindkét csapatnál, hiszen a Kurca-partiak az Egertől és a Dunaújvárostól kaptak ki az első két körben, míg a szegediek az Egertől és az UVSE-től.

Erdélyi Hédire és a Valdor Szentesre az UVSE vár a női vízilabda OB I. 3. fordulójában.

Fotó: Török János

A papírforma a harmadik fordulóban sem sejtet szegedi vagy szentesi pontot, az előző idény bajnoki döntőjének két résztvevője lesz a vendég. A szentesiek azt az ezüstérmes UVSE-t látják vendégül, amely legutóbb éppen a Szegedi VE-t győzte le otthon 22–8-ra, míg a Tiszavirág Sportuszodában a történelmi bajnoki címét megszerző FTC-Telekom vendégeskedik majd.

A női vízilabda OB I. 3. fordulójának a programja:

Szombat, 12 óra: Valdor Szentes–UVSE. 17 óra: BVSC–Dunaújváros, SZVE Goodwill Pharma Fortacell–FTC-Telekom. 18 óra: Győr–KSI, III. ker. TVE–Eger.