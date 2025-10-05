Szentesen fűzte be az oktatófilmet az UVSE

Kifejezetten jó első (3–7) és negyedik negyedet (1–3) produkált a Szentes a bajnoki ezüstérmes UVSE ellen. A második és harmadik negyedet viszont egyaránt 6–1-re elveszítették a Kurca-partiak a női vízilabda OB I. 3. fordulójából rendezett mérkőzésen.

A női vízilabda OB I. 3. fordulójában a Valdor Szentes itthon kapott ki a bajnoki ezüstérmes UVSE-től.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

Tóth Gyula: – Gratulálok Benczur Mártonnak a mesteredzői címéhez, ami óriási dolog, mert nem sokan kapnak ilyen elismerést. Egy nagyon jó edzői stáb áll mögötte, évről évre egy jó csapatot raknak össze. Az UVSE-t és a Szentest dinamikában és szinte semmiben nem lehet összehasonlítani. Ezen a mérkőzésen a vendégek befűzték az oktatófilmet. Gyermeteg hibákat követtünk el, ezeket ki kell javítanunk, hogy feljebb tudjunk zárkózni az ellenfeleinkhez. Éppen emiatt nem vagyok elégedett, de mindenki több játéklehetőséget kapott.

MOL női vízilabda OB I., alapszakasz, 3. forduló:

Valdor Szentes–UVSE 6–22 (3–7, 1–6, 1–6, 1–3)

Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Duray, Donauer.

Szentes: Hajdú Zs. – Varga V. 2, Lengyel D., Rácz, Erdélyi, Dömsödi Döniz, Furák-Szabovik 2. Csere: Füsti Molnár (kapus), Kovács V., Mácsai K., Molnár D. 1, Zöld 1, Korom, de Bue. Vezetőedző: Tóth Gyula.

UVSE: Golopencza Sz. – Hajdú K. 7, Faragó 5, Fekete 4, Tiba 1, Mácsai E. 1, Peresztegi-Nagy 1. Csere: Kárpáti (kapus), Tóth F., Hetzl, Alaksza 2, Golopencza N. 1, Kiss P., Baksa V. Vezetőedző: Benczur Márton.

Gól – emberelőnyből: 1/11, ill. 5/10.

Ötméteresből: 1/1, ill. 5/7.

Kipontozódott: Molnár D., de Bue, ill. Golopencza N.

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell 19–3-ra kapott ki otthon a címvédő FTC-től.