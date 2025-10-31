október 31., péntek

Három országos bajnokságnak is házigazdája lesz vármegyénk

Kihirdették a jövő évi helyszíneket. A Magyar Úszó Szövetség közölte, 2026-ban hol rendezik az egyes országos bajnokságokat, Szeged két, míg Hódmezővásárhely egy viadalnak ad otthont jövőre.

Vajgely Pál

A dátumokat követően a helyszíneket is kijelölte a Magyar Úszó Szövetség a 2026-os országos bajnokságok tekintetében. A pályázatokat követően a testület elnöksége úgy döntött, a rendezésre jelentkezett városok, egyesületek mindegyike rendezhet egy-egy országos bajnokságot jövőre. A döntés értelmében Szegeden két, míg Hódmezővásárhelyen egy országos bajnokságot rendeznek a következő évben.

Ismét országos bajnokságot rendezhet a Tiszavirág sportuszoda.
Fotó: Török János

A nyíltvízi úszók és az ifjúságiak országos bajnoksága is Szegeden

Akárcsak az utóbbi években, úgy 2026-ban is a Maty-éren küzdhetnek meg a bajnoki címért a nyíltvízi úszók: a szakág országos bajnokságát június 19. és 21. között rendezik majd a szegedi helyszínen. Az év hátralévő részében két korosztályos versenynek adhat majd otthont Csongrád-Csanád vármegye, július 29. és augusztus 1. között ugyanis Hódmezővásárhelyen rendezik a serdülők országos bajnokságát. Az év utolsó korosztályos versenye 2026-ban is Szegeden is lesz, a Tiszavirág sportuszodában rendezik ugyanis az ifjúságiak rövidpályás ob-ját 2026. december 2. és 5. között.

Ami a közelebbi jövőt illeti, november 5. és 8. között Debrecenben rendezik a rövidpályás úszó országos bajnokságot, amelyen a HAÁSZ Szegedi Úszó Egyletet nyolc, míg a Hód Úszó SE-t tizenegy versenyző képviseli majd. 

