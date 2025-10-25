Megható videóval búcsúzott a Pick Szeged Bérczi Mihálytól

Nem lesz több ünnepélyes kezdődobás tőle a szezonnyitó hazai mérkőzésen. A Szegedi Előre alapítója – az OTP Bank-Pick Szeged jogelődje –, Bérczi Mihály 95 éves korában elhunyt. Szeretett klubjáért huszonnégy éven át dolgozott elnökként, amlyet 1961. december 16-án Ludányi Mártonnal alapított meg közösen. A Pick Szeged alapítója volt a klub elnöke akkor is, amikor Szegedi Volán néven a csapat 1975-ben feljutott az első osztályba. Ez a jeles dátum hét napja volt éppen ötven éve, lapunk Tamás Sándor és Skaliczki László segítségével állított emléket a meghatározó sikernek. A szegedi férfi kézilabda azóta megszakítás nélkül tagja az NB I.-nek.

Bérczi Mihály, a Pick Szeged alapítója 95 éves korában elhunyt.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

A Pick Szeged alapítójától megható videóval búcsúznak. Ebben Bérczi Mihály beszél a Kisstadionban – a Szegedi Volán legendás sikereinek a helyszínén – a kezdetekről és az akkor megfogalmazott célokról, valamint a klubhoz fűződő közeli viszonyáról.

Bérczi Mihály emlékére az OTP Bank-Pick Szeged szombaton 18 órára szervez gyertyagyújtást a Pick Aréna főbejáratához a Bika-szobor szintjére.

Hétfőtől válogatott szünetre vonul a klub kézilabda a férfiaknál, előtte viszont még Balatonfüredre utazik NB I.-es mérkőzésre a Tisza-parti együttes. A bajnokit vasárnap 18 órától az M4 Sport+ élőben közvetíti.

Így emlékeztek a Pick Szeged alapítójára, Bérczi Mihályra: