Gyász

1 órája

Megható videóval búcsúzott a Pick Szeged Bérczi Mihálytól

Címkék#gyertyagyújtás#Bérczi Mihály#pick szeged

95 évesen elhunyt Bérczi Mihály. A Pick Szeged alapítójára szombaton 18 órától gyertyagyújtással emlékezik meg a klub, valamint a szurkolótábor a Pick Aréna főbejáratánál, a Bika-szobornál. Szeretett klubja megható videóval búcsúzott tőle a közösségi médiában.

Becsei Dávid

Nem lesz több ünnepélyes kezdődobás tőle a szezonnyitó hazai mérkőzésen. A Szegedi Előre alapítója – az OTP Bank-Pick Szeged jogelődje –, Bérczi Mihály 95 éves korában elhunyt. Szeretett klubjáért huszonnégy éven át dolgozott elnökként, amlyet 1961. december 16-án Ludányi Mártonnal alapított meg közösen. A Pick Szeged alapítója volt a klub elnöke akkor is, amikor Szegedi Volán néven a csapat 1975-ben feljutott az első osztályba. Ez a jeles dátum hét napja volt éppen ötven éve, lapunk Tamás Sándor és Skaliczki László segítségével állított emléket a meghatározó sikernek. A szegedi férfi kézilabda azóta megszakítás nélkül tagja az NB I.-nek.

A Pick Szeged alapítója Bérczi Mihály.
Bérczi Mihály, a Pick Szeged alapítója 95 éves korában elhunyt.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

A Pick Szeged alapítójától megható videóval búcsúznak. Ebben Bérczi Mihály beszél a Kisstadionban – a Szegedi Volán legendás sikereinek a helyszínén – a kezdetekről és az akkor megfogalmazott célokról, valamint a klubhoz fűződő közeli viszonyáról.

Bérczi Mihály emlékére az OTP Bank-Pick Szeged szombaton 18 órára szervez gyertyagyújtást a Pick Aréna főbejáratához a Bika-szobor szintjére.

Hétfőtől válogatott szünetre vonul a klub kézilabda a férfiaknál, előtte viszont még Balatonfüredre utazik NB I.-es mérkőzésre a Tisza-parti együttes. A bajnokit vasárnap 18 órától az M4 Sport+ élőben közvetíti.

Így emlékeztek a Pick Szeged alapítójára, Bérczi Mihályra:

