Férfi kézilabda

1 órája

Kétség sem fért a Pick Szeged balatonfüredi sikeréhez

Tisza-parti kapusparádét hozott az OTP Bank-Pick Szeged balatonfüredi vendégjátéka. Mikler, majd Radvánszki is remekül védett, de mezőnyben is akadt bőven jó teljesítmény a tartalékos hazaiakkal szemben. 35–21-re nyert a Pick Szeged, amely legközelebb a címvédő Veszprémmel játszik a bajnokságban.

Becsei Dávid
Kétség sem fért a Pick Szeged balatonfüredi sikeréhez

Gottfridssont megszorongatták a védők, a Pick Szegedet viszont nem tudta a Balatonfüred.

Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

A meccskereteket látva a 80’-as évek ikonikus sorozatának címe, a Kózház a város szélén juthatott az eszünkbe. Hazai oldalon Garajszki Gábor, Hornyák Péter, Németh Balázs, Simotics Mátyás és Denis Vasziljev hiányzott sérülés miatt, míg a Pick Szeged együtteséből Janus Smárason és Magnus Abelvik Röd mellett már Jérémy Toto is.

Bánhidi Bence, a Pick Szeged beállója.
A Pick Szeged magyar válogatott beállója, Bánidi Bence a(a labdával) kilenc lövésből hat gólt dobott.
Fotó: Sólya Eliza/pickhandball.hu

Februárban 38–36-ra kikapott a Pick Szeged Balatonfüreden, így volt miért törlesztenie. Az első öt percben még akadozott a Tisza-parti gépezet, a kilencedik minutumban viszont már 5–3-ra vezetett, miután 3–2-ről fordított. Mikler Roland ihletett formában védett a vendégkapuban, miközben a hazai előtt Kukics asszisztjaiból előbb Bánhidi termelte a gólokat, majd játékrész második felében Sebastian Frimmel értékesítette vajkézzel a ziccereit.

Nem volt füredi gyógyszer a Pick Szeged játékára

Tizenhat perc játékot követően 5–11-nél kért időt az erősen tartalékos Füred, amivel picit sikerült megállítani a szegedieket. Mikler a szélről, ziccerből és büntetőből is védett, miközben Kalarasra már másodszor fújtak jogosan kiállítást a játékvezetők. Nem volt igazán füredi ellenszer a Szeged támadójátéka, illetve felállt védekezése ellen, így a szünetben már 12–21 állt az eredményjelzőn.

Jól szálltak be a fiatalok

A 33. percben már dupla annyi gólnál járt a Szeged, mint a Balatonfüred (12–24), így nem csoda, hogy Apelgren hamar pályára küldte a fiatalokat. Közülük is kimagaslott a remekül védő Mikler helyére érkező Radvánszki Attila, aki ötven százalékos hatékonysággal zárta a második félidőt. Fazekas Máté pedig meglőtt az első góljait Pick-mezben, de betalált Járó Kristóf is hétméteresből. A vége 35–31 a Szegednek, most válogatott szünet következik, november 8-án a Veszprém ellen folytatják a bajnokságban.

Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged 21–35 (12–21)
Férfi kézilabda NB I., 7. forduló. Balatonfüred, 500 néző. Vezette: Fekete, Hajdu.
Balatonfüred: Füstös – Urbán-Patocskai 3, Rozman 2, Melnicsuk 4/2, Fekete G. 4, Varga M. 1, Bóka 4. Csere: Deményi, Erdei (kapusok), Szretenovics 2, Klucsik, Fekete B., Tóth N., Szabó L. 1, Ambrus B. Vezetőedző: Kis Ákos.
Szeged: MIKLER – Szilágyi 6/5, Garciandia 3, Kalaras, Mackovsek 2, FRIMMEL 5, KUKICS 3. Csere: RADVÁNSZKI (kapus), BÁNHIDI 6, Gottfridsson 2, Sostaric 1, Bodó 2, Jelinic 2, FAZEKAS M. 2, Járó 1/1. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 5/2, ill. 6/6.
Kiállítás: 2, ill. 10 perc.

