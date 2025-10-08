Ezt várja a Pick Szeged edzője a friss klub vb-győztes elleni meccstől

A PSG legyőzését követőn nem úgy alakult a folytatás az OTP Bank-Pick Szeged számára, ahogy az várható volt. Az NB I.-ben ugyanis egymás után két mérkőzésen sem tudtak nyerni a kékek, Tatabányán alulmaradtak, s legutóbb a Csurgó otthonában döntetlent játszottak. Mint arra a vezetőedző, Michael Apelgren kitért, a csurgói döntetlent követően másnap a szabadnap helyett videós edzést tartott a játékosoknak. Csütörtök 20.45-től (élőben a Sport1 TV-n) viszont ismét a Bajnokok Ligájában lesznek érdekeltek Mario Sostaricék.

Borut Mackovsekéktől komoly munka kell védekezésben, ha a Pick Szeged sikeres akar lenni a Barcelona otthonában. Fotó: Karnok Csaba

A csoportkör negyedik fordulójában a legutóbbi idényben a Final Fourba is eljutott Barcelona lesz a Pick ellenfele. A Tisza-partiaknak kellemes emlékei lehetnek a Palau Blaugranáról, hiszen tavasszal 30-29-re sikerült nyerni a negyeddöntő visszavágóján, igaz, a Pick Arénában összeszedett háromgólos hátrányt ezzel nem tudta ledolgozni a csapat, így a Barca jutott el Kölnig. A szegediek ellenfele friss klubvilágbajnokként játszhat ismét a nemzetközi porondon, miután a múlt héten a klub-vb döntőjében hosszabbítást követően legyőzte a Veszprémet. A Barca ezzel már hatodjára nyerte meg a klub-vb-t, és az idei évben is az egyik nagy esélyesnek számít, hogy eljusson a kölni négyes döntőig a BL-ben.

Egyetlen út áll a Pick Szeged előtt

– Ellenfelünk papíron a világ legjobb csapata, a múlt héten megnyerte a klubvilágbajnokságot. Mindenesetre a Palau Blaugranában küzdeni fogunk magunkért, a klubunkért, és tudjuk, hogy a legjobb napjainkon képesek vagyunk arra, hogy akár idegenben is győzzünk. Mint például az előző szezonban, amikor két vállra fektettük a Barcát, de sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy bejussunk a kölni Final Fourba. Most nehéz helyzetben vagyunk, egyetlen utat látok magunk előtt, még keményebben kell dolgoznunk. Nem keresek kifogásokat, ki kell hoznunk magunkból azt, ami bennünk van – mondta a klub honlapján adott interjújában Michael Apelgren, a Pick Szeged vezetőedzője.

A Barca egyébként a klub-vb-ről hazatérve a bajnokságban is győzelmet aratott, miután 42-31-re nyert a Morrazo Cangas ellen, ezzel pedig három meccs után hibátlan mérleggel áll a spanyol élvonalban. A BL-ben viszont már veszített pontot, a Pickhez hasonlóan van egy hazai veresége a csoportkörben, miután a Magdeburg egyetlen góllal, 31-30-ra nyerni tudott a katalánok otthonában.