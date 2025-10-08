október 8., szerda

Koppány névnap

11°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Ezt várja a Pick Szeged edzője a friss klub vb-győztes elleni meccstől

Címkék#Michael Apelgren#Pick Szeged#Barcelona

A hazai bajnokságbeli pontvesztéseket követően ismét a nemzetközi színtéren lépnek pályára. Az OTP Bank-Pick Szeged csütörtök este a klub-vb friss győztese, a Barcelona otthonában játszik.

Vajgely Pál

A PSG legyőzését követőn nem úgy alakult a folytatás az OTP Bank-Pick Szeged számára, ahogy az várható volt. Az NB I.-ben ugyanis egymás után két mérkőzésen sem tudtak nyerni a kékek, Tatabányán alulmaradtak, s legutóbb a Csurgó otthonában döntetlent játszottak. Mint arra a vezetőedző, Michael Apelgren kitért, a csurgói döntetlent követően másnap a szabadnap helyett videós edzést tartott a játékosoknak. Csütörtök 20.45-től (élőben a Sport1 TV-n) viszont ismét a Bajnokok Ligájában lesznek érdekeltek Mario Sostaricék. 

Borut Mackovsekéktől komoly munka kell védekezésben, ha a Pick Szeged sikeres akar lenni a Barcelona otthonában.
Borut Mackovsekéktől komoly munka kell védekezésben, ha a Pick Szeged sikeres akar lenni a Barcelona otthonában. Fotó: Karnok Csaba

A csoportkör negyedik fordulójában a legutóbbi idényben a Final Fourba is eljutott Barcelona lesz a Pick ellenfele. A Tisza-partiaknak kellemes emlékei lehetnek a Palau Blaugranáról, hiszen tavasszal 30-29-re sikerült nyerni a negyeddöntő visszavágóján, igaz, a Pick Arénában összeszedett háromgólos hátrányt ezzel nem tudta ledolgozni a csapat, így a Barca jutott el Kölnig. A szegediek ellenfele friss klubvilágbajnokként játszhat ismét a nemzetközi porondon, miután a múlt héten a klub-vb döntőjében hosszabbítást követően legyőzte a Veszprémet. A Barca ezzel már hatodjára nyerte meg a klub-vb-t, és az idei évben is az egyik nagy esélyesnek számít, hogy eljusson a kölni négyes döntőig a BL-ben. 

Egyetlen út áll a Pick Szeged előtt

– Ellenfelünk papíron a világ legjobb csapata, a múlt héten megnyerte a klubvilágbajnokságot. Mindenesetre a Palau Blaugranában küzdeni fogunk magunkért, a klubunkért, és tudjuk, hogy a legjobb napjainkon képesek vagyunk arra, hogy akár idegenben is győzzünk. Mint például az előző szezonban, amikor két vállra fektettük a Barcát, de sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy bejussunk a kölni Final Fourba. Most nehéz helyzetben vagyunk, egyetlen utat látok magunk előtt, még keményebben kell dolgoznunk. Nem keresek kifogásokat, ki kell hoznunk magunkból azt, ami bennünk van – mondta a klub honlapján adott interjújában Michael Apelgren, a Pick Szeged vezetőedzője. 

A Barca egyébként a klub-vb-ről hazatérve a bajnokságban is győzelmet aratott, miután 42-31-re nyert a Morrazo Cangas ellen, ezzel pedig három meccs után hibátlan mérleggel áll a spanyol élvonalban. A BL-ben viszont már veszített pontot, a Pickhez hasonlóan van egy hazai veresége a csoportkörben, miután a Magdeburg egyetlen góllal, 31-30-ra nyerni tudott a katalánok otthonában. 

A közelmúltban a kézilabdavilág egyik legfelkapottabb témája volt Janus Smárason esetleges klubváltása: a Pick izlandi irányítóját éppen a Barcelonával hozták hírbe. A 30 éves Smárason azonban biztosan nem léphet pályára majd a csütörtöki meccsen, miután a Tatabánya ellen megsérült, és várhatóan három hónapig nem léphet pályára. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu