Kézilabda

1 órája

Az utolsó percig nyílt meccset játszott a Pick Szeged a Barca otthonában

Címkék#Barca#OTP Bank-Pick Szeged#Bajnokok Ligája

Sokáig jól működött a szegediek meccsterve. A sérülésektől továbbra is sújtott OTP Bank-Pick Szeged a klubvilágbajnokság friss győztese, a Barcelona otthonában a legvégsőkig meccsben volt.

Vajgely Pál

A friss klub vb-győztes Barcelona otthonában folytatta a Bajnokok Ligája csoportkörét az OTP Bank-Pick Szeged, amelyből ezúttal is három játékos, Magnus Abelvik Röd, Lazar Kukics és Janus Smárason hiányzott, és ahogy a szerdai bejelentésében kitért rá a klub, a frissen igazolt Fazekas Máté sem léphetett még pályára. A csapatkapitány Bánhidi Bence gólja nyitotta a meccset, majd a nyolcadik percben Sostaric már a második szegedi kétperces kiállítást szedte össze, Dani Fernandez újabb hetesével pedig a Barcánál volt az előny nyolc perc játék után, 5–4. A pályára visszatérő szélső Hallgrímsson lábai között cunderezte be a labdát, és szerezte meg negyedik gólját, majd Mackovsek volt eredményes egy kínaiból, a félidő felénél ezzel – ismét – egál volt, 7–7.  A katalánoknál is egy szélső, Dani Fernandez szerezte a gólok többségét, majd Fabregas találata után először volt kétgólos a különbség a meccsen 10–8-nál. 

Mario Sostaric volt a Pick Szeged legeredményesebb játékosa a Barcelona otthonában.
Mario Sostaric volt a Pick Szeged legeredményesebb játékosa a Barcelona otthonában. Fotó: pickhandball.hu

Kedvező végjáték a szünet előtt

Az egy-kétgólos hazai vezetés mellett csorgott a meccs, Thulin védéseinek köszönhetően, majd Bodó gólja után is csak egy volt a kékek hátránya. Tizennégy másodperccel a szünet előtt időt kért a Barcelona, de a labdaszerzést követően Frimmel gólja zárta le az első játékrészt, akinek lövése Hallgrímssonról pattant be, így egyetlen gól volt a Pick hátránya harminc perc játék után, 14–13.   

Mindkét csapat kapust cserélt a második félidőre, Emil Nielsen rúgta ki Bodó átlövését, majd Barrufet, és Janc góljai után néggyel vezetett a Barcelona, így időt is kért Michael Apelgren 19–15-nél, nem működött a szegediek védekezése a második játékrész elején. Mikler védései is kellettek ahhoz, hogy ne nőjön tovább a különbség, igaz, a túloldalon is megérkezett a meccsbe Nielsen, aki Sostaric hetesét, majd Mackovsek ziccerét is hárította. N'guessan átlövésével ötre nőtt a hazaiak előnye 23–18-nál, amikor a meccs utolsó negyedéhez érkeztünk. 

Volt tartása a Pick Szegednek

Nem roppant meg a Szeged ebben a szituációban, sőt: Jim Gottfridsson góljai és gólpasszait követően nyolc perccel a meccs vége előtt egyetlen gólra csökkentette a hátrányát a hét a hat elleni támadójátékra átálló Pick, 25–24-nél kért időt Carlos Ortega. Egyenlíteni nem sikerült, Nielsen védte Frimmel lövését, majd Mem bombája után három góllal vezettek a katalánok az 55. percben. Kulcspillanatokban ismét villant a Barca klasszis dán kapusa, majd Janc átlövésével eldöntötte a meccset, hiszen egy perc maradt az órán, amikor ismét három gól volt a két csapat között, 30–27. 

A Pick Szeged meccsterve sokáig működött, és hiába jelentkezett számos védéssel a kapuban Mikler Roland, a túloldalon Emil Nielsen szintén hozzátette azt a pluszt, amire már nem volt válasza a szegedieknek. A katalánok ezzel hat ponttal állnak a csoportban, a Tisza-partiak pedig maradtak négy pontnál. Bodó Richárdék szombaton a Szigetszentmiklóst, majd jövő szerdán a Bajnokok Ligája-csoportkör következő fordulójában a címvédő Magdeburgot fogadják a Pick Arénában.

Barca–OTP Bank-Pick Szeged 31–28 (14–13)
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló. Barcelona, Palau Blaugrana, 2000 néző. Vezette: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák).
Barca: Hallgrímsson – Gómez 2, Mem 4, Fábregas 6, N’guessan 3, Frade 1, Fernández 5/2. Csere: Nielsen (kapus), Elderaa, Barrufet 6/2, Janc 4, P. Cikusa. Vezetőedző: Carlos Ortega.
OTP Bank-PICK Szeged: Thulin – Sostaric 8/3, Garciandia 2, Gottfriddsson 3, Bánhidi 6, Mackovsek 3, Frimmel 4. Csere: Mikler (kapus), Toto, Bodó 2, Szilágyi, Kalaras, Jelinic. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Hétméteres: 3/3, ill. 4/3.
Kiállítás: 2 perc, ill 4 perc.

