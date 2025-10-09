Az utolsó percig nyílt meccset játszott a Pick Szeged a Barca otthonában

A friss klub vb-győztes Barcelona otthonában folytatta a Bajnokok Ligája csoportkörét az OTP Bank-Pick Szeged, amelyből ezúttal is három játékos, Magnus Abelvik Röd, Lazar Kukics és Janus Smárason hiányzott, és ahogy a szerdai bejelentésében kitért rá a klub, a frissen igazolt Fazekas Máté sem léphetett még pályára. A csapatkapitány Bánhidi Bence gólja nyitotta a meccset, majd a nyolcadik percben Sostaric már a második szegedi kétperces kiállítást szedte össze, Dani Fernandez újabb hetesével pedig a Barcánál volt az előny nyolc perc játék után, 5–4. A pályára visszatérő szélső Hallgrímsson lábai között cunderezte be a labdát, és szerezte meg negyedik gólját, majd Mackovsek volt eredményes egy kínaiból, a félidő felénél ezzel – ismét – egál volt, 7–7. A katalánoknál is egy szélső, Dani Fernandez szerezte a gólok többségét, majd Fabregas találata után először volt kétgólos a különbség a meccsen 10–8-nál.

Mario Sostaric volt a Pick Szeged legeredményesebb játékosa a Barcelona otthonában. Fotó: pickhandball.hu

Kedvező végjáték a szünet előtt

Az egy-kétgólos hazai vezetés mellett csorgott a meccs, Thulin védéseinek köszönhetően, majd Bodó gólja után is csak egy volt a kékek hátránya. Tizennégy másodperccel a szünet előtt időt kért a Barcelona, de a labdaszerzést követően Frimmel gólja zárta le az első játékrészt, akinek lövése Hallgrímssonról pattant be, így egyetlen gól volt a Pick hátránya harminc perc játék után, 14–13.

Mindkét csapat kapust cserélt a második félidőre, Emil Nielsen rúgta ki Bodó átlövését, majd Barrufet, és Janc góljai után néggyel vezetett a Barcelona, így időt is kért Michael Apelgren 19–15-nél, nem működött a szegediek védekezése a második játékrész elején. Mikler védései is kellettek ahhoz, hogy ne nőjön tovább a különbség, igaz, a túloldalon is megérkezett a meccsbe Nielsen, aki Sostaric hetesét, majd Mackovsek ziccerét is hárította. N'guessan átlövésével ötre nőtt a hazaiak előnye 23–18-nál, amikor a meccs utolsó negyedéhez érkeztünk.

Volt tartása a Pick Szegednek

Nem roppant meg a Szeged ebben a szituációban, sőt: Jim Gottfridsson góljai és gólpasszait követően nyolc perccel a meccs vége előtt egyetlen gólra csökkentette a hátrányát a hét a hat elleni támadójátékra átálló Pick, 25–24-nél kért időt Carlos Ortega. Egyenlíteni nem sikerült, Nielsen védte Frimmel lövését, majd Mem bombája után három góllal vezettek a katalánok az 55. percben. Kulcspillanatokban ismét villant a Barca klasszis dán kapusa, majd Janc átlövésével eldöntötte a meccset, hiszen egy perc maradt az órán, amikor ismét három gól volt a két csapat között, 30–27.