Különleges meccs vár a Pick Szegedre szombaton

A meccs utolsó percéig volt esélye a pontszerzése az OTP Bank-Pick Szegednek a Barcelona otthonában. A Palau Blaugranában három sérült játékosát továbbra is nélkülöző kékek háromgólos vereséggel (31-28) zártak, azonban a szűkös keret (irányító poszton csupán Jim Gottfridsson volt bevethető) és az ötgólos hátrány ellenére végig nyílt találkozót tudott játszani.

A Pick Szeged vezetőedzője büszke a csapatára a Barcelonában nyújtott teljesítmény után. Fotó: Karnok Csaba

– Büszke vagyok a fiúkra! – kezdte értékelését a mérkőzést követően Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője. – Fegyelmezetten játszottunk, a klub vb győztese ellen idegenben léptünk pályára, és kis híján meglepetést szereztünk. Bebizonyítottuk, hogy hiába vannak sérültjeink, hogy ha koncentráltan és fegyelmezetten játszunk, akkor nagyon nehéz minket legyőzni. A mérkőzés végén akár nagyobb reményeink is lehettek volna, de sajnos egy-két apró részleten múlott, hogy pont nélkül maradtunk. Hangsúlyozom, hogy ha ilyen szoros meccset tudunk játszani a világ legjobb csapata ellen, arra büszkének kell lennünk. Kemény hetünk van, nélkülöznünk kell sérültjeinket. De amikor megérkeztünk a Palau Blaugranába, és leültünk az öltözőben, láttuk, hogy mosolyognak a játékosaink, és ebből erőt tudtunk meríteni. Nehéz időszakban megmutattuk, hogy van karakterünk, igenis komolyan kell venni minket. És végezetül szeretném elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk azoknak a szurkolóknak, akik időt és pénzt nem kímélve elutaztak Barcelonába és a helyszínen buzdítottak minket – tette hozzá a Pick vezetőedzője.

Még soha nem lépett pályára a Pick Szeged otthonában a következő ellenfél

Mikler Rolandék péntek délelőtt még egy könnyített edzésen vettek részt Barcelonában, majd elindulnak haza, hiszen szombaton 18 órától a Pick Arénában már NB I.-es mérkőzés vár rájuk. A magyar bajnokságban az az újonc Szigetszentmiklós lesz a szegediek ellenfele, amellyel NB I.-es meccset korábban még soha nem játszott a csapat Szegeden. A két csapat már találkozott egymással ebben a szezonban, augusztus 31-én kilencgólos sikert aratott a Pick Szeged az újonc vendégeként. A szigetszentmiklósiak egyébként két győzelemből érkezik erre a meccsre, miután a legutóbbi bajnokijukon a Csurgót győzte a csapat (32–28), míg a magyar kupa harmadik fordulójában a Budai Farkasok ellen egygólos sikert (26–25) aratott a Pick Szeged ellenfele.