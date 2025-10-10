október 10., péntek

Gedeon névnap

19°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

41 perce

Különleges meccs vár a Pick Szegedre szombaton

Címkék#Szigetszentmiklós#Pick Szeged#kézilabda

A klubvilágbajnok elleni BL-csata után a magyar bajnokságban fogadják. Olyan ellenfél érkezik a Pick Szegedhez, amellyel korábban hazai pályán még nem találkozott.

Vajgely Pál

A meccs utolsó percéig volt esélye a pontszerzése az OTP Bank-Pick Szegednek a Barcelona otthonában. A Palau Blaugranában három sérült játékosát továbbra is nélkülöző kékek háromgólos vereséggel (31-28) zártak, azonban a szűkös keret (irányító poszton csupán Jim Gottfridsson volt bevethető) és az ötgólos hátrány ellenére végig nyílt találkozót tudott játszani.

A Pick Szeged vezetőedzője büszke a csapatára a Barcelonában nyújtott teljesítmény után.
A Pick Szeged vezetőedzője büszke a csapatára a Barcelonában nyújtott teljesítmény után. Fotó: Karnok Csaba

– Büszke vagyok a fiúkra! – kezdte értékelését a mérkőzést követően Michael Apelgren, az OTP Bank-Pick Szeged vezetőedzője. – Fegyelmezetten játszottunk, a klub vb győztese ellen idegenben léptünk pályára, és kis híján meglepetést szereztünk. Bebizonyítottuk, hogy hiába vannak sérültjeink, hogy ha koncentráltan és fegyelmezetten játszunk, akkor nagyon nehéz minket legyőzni. A mérkőzés végén akár nagyobb reményeink is lehettek volna, de sajnos egy-két apró részleten múlott, hogy pont nélkül maradtunk. Hangsúlyozom, hogy ha ilyen szoros meccset tudunk játszani a világ legjobb csapata ellen, arra büszkének kell lennünk. Kemény hetünk van, nélkülöznünk kell sérültjeinket. De amikor megérkeztünk a Palau Blaugranába, és leültünk az öltözőben, láttuk, hogy mosolyognak a játékosaink, és ebből erőt tudtunk meríteni. Nehéz időszakban megmutattuk, hogy van karakterünk, igenis komolyan kell venni minket. És végezetül szeretném elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk azoknak a szurkolóknak, akik időt és pénzt nem kímélve elutaztak Barcelonába és a helyszínen buzdítottak minket – tette hozzá a Pick vezetőedzője.

Még soha nem lépett pályára a Pick Szeged otthonában a következő ellenfél

Mikler Rolandék péntek délelőtt még egy könnyített edzésen vettek részt Barcelonában, majd elindulnak haza, hiszen szombaton 18 órától a Pick Arénában már NB I.-es mérkőzés vár rájuk. A magyar bajnokságban az az újonc Szigetszentmiklós lesz a szegediek ellenfele, amellyel NB I.-es meccset korábban még soha nem játszott a csapat Szegeden. A két csapat már találkozott egymással ebben a szezonban, augusztus 31-én kilencgólos sikert aratott a Pick Szeged az újonc vendégeként. A szigetszentmiklósiak egyébként két győzelemből érkezik erre a meccsre, miután a legutóbbi bajnokijukon a Csurgót győzte a csapat (32–28), míg a magyar kupa harmadik fordulójában a Budai Farkasok ellen egygólos sikert (26–25) aratott a Pick Szeged ellenfele. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu