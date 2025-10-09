A Barcelona a legerősebb keretével, a Pick három hiányzóval várja az esti meccset

A negyedik fordulóval folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre. Az OTP Bank-Pick Szeged a hozzá hasonlóan szintén négypontos Barcelona vendége lesz csütörtökön 20.45-től. A Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapjára felkerültek a meccsre szóló keretek, ebből pedig kiderül, hogy a frissen a klubvilágbajnokságot megnyert katalánoknál mindenki bevethető, azaz a legerősebb összeállításában várja a Barcelona az esti meccset.

A Pick Szeged számára folytatódik a Bajnokok Ligája, csütörtök este a Barcelona otthonában lépnek pályára. Fotó: Karnok Csaba

A Pick Szegedből a három tartósan sérült játékos nem lesz ott a Palau Blaugranában rendezett találkozón. Magnus Aelvik Röd mellett a két irányító, Lazar Kukics, valamint a Tatabánya ellen megsérült, és a következő szezontól éppen a Barcelonával hírbe hozott Janus Smárason nincs ott a csapatlistán. Szintén nincs még ott a szerdán leigazolt Fazekas Máté sem, de a 19 éves irányító kapcsán a klub a tegnapi bejelentésében is kitért rá, hogy a mai meccsen még nem léphet pályára.

A 20.45-kor kezdődő (élőben a Sport1 TV-n) mérkőzést egy francia testvérpár vezeti majd, Raouf Gasmi és Karim Gasmi tavaly az Év bírópárosa címet is elnyerték Franciaországban. A szegedieknek egy győztes mérkőzésen vezettek már mérkőzést, az ő bíráskodásuk mellett nyert a Pick 2023 novemberében egy góllal (28-27) az észak-macedón Peliszter otthonában.

A ma esti keretek a Barcelona-Pick Szeged mérkőzésre:

Barcelona: Viktor Halgrímsson, Emil Nielsen (kapusok), Daniel Fernandez Jiménez, Jonathan Carlsbogard, Dika Mem, Djordje Cikusa, Blaz Janc, Timothey N'guessan, Aleix Gómez, Adrian Sola Basterra, Domen Makuc, Jehia el-Dera, Ludovic Fabregas, Luis Frade, Ian Barrufet, Petar Cikusa (mezőnyjátékosok).

OTP Bank-Pick Szeged: Thobias Thulin, Mikler Roland (kapusok), Bodó Richárd, Marin Jelinic, Jim Gottfridsson, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Bánhidi Bence, Gleb Karalas, Jérémy Toto, Imanol Garciandía, Borut Mackovsek, Lukács Kornél, Járó Kristóf, Szilágyi Benjámin (mezőnyjátékosok).

Legutóbb győzni tudott a Pick Szeged Barcelonában